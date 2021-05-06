Станом на 6 травня в Україні підтверджено понад 6 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 2,5 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6 038 людей. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1 849 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 374 людини. За весь час епідемії померли 45 451 людина. Одужали за добу 14 351 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 1 млн 711 тис. 709 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 097 тис. 024 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 72 373 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 555 тис. 109 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 622 випадки за добу; всього виявлено 197 357 випадків – 4720 людей померли, 125 315 одужали;

• Вінницька область – 147 випадків за добу; всього зафіксовано 68 386 випадків – 1553 пацієнта померли, 53 027 одужали;

• Волинська область – 161 випадок за добу; всього підтверджено 57 974 випадки – 1023 пацієнта померли, 50 595 одужали;

• Дніпропетровська область – 543 випадки за добу; всього діагностовано 124 040 випадків – 3452 пацієнта померли, 102 264 одужали;

• Донецька область – 599 випадків за добу; за час епідемії виявлено 81 994 випадки – 1817 людей померли, 65 912 одужали;

• Житомирська область – 107 випадків за добу; за весь час зафіксовано 84 925 випадків – 1624 пацієнта померли, 69 540 одужали;

• Закарпатська область – 72 випадки за добу; всього підтверджено 60 252 випадки – 1534 пацієнта померли, 55 171 одужали;

• Запорізька область – 357 випадків за добу; всього діагностовано 97 244 випадки – 1993 пацієнта померли, 80 148 одужали;

• Івано-Франківська область – 51 випадок за добу; за весь час виявлено 84 195 випадків – 1974 пацієнта померли, 78 686 одужали;

• Київська область – 126 випадків за добу; всього зафіксовано 119 614 випадків – 2428 людей померли, 102 647 одужали;

• Кіровоградська область – 42 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 18 751 випадок – 690 людей померли, 11 275 одужали;

• Луганська область – 237 випадків за добу; всього діагностовано 23 988 випадків – 753 пацієнта померли, 19 318 одужали;

• Львівська область – 166 випадків за добу; всього виявлено 130 580 випадків – 3329 людей померли, 105 726 одужали;

• Миколаївська область – 210 випадків за добу; всього зафіксовано 64 119 випадків – 1678 людей померли, 58 593 одужали;

• Одеська область – 329 випадків за добу; всього підтверджено 135 266 випадків – 2616 людей померли, 103 614 одужали;

• Полтавська область – 395 випадків за добу; всього діагностовано 72 909 випадків – 1589 людей померли, 62 682 одужали;

• Рівненська область – 403 випадки за добу; за час епідемії виявлено 72 579 випадків – 1062 пацієнта померли, 64 486 одужали;

• Сумська область – 139 випадків за добу; за весь час зафіксовано 73 574 випадки – 1150 людей померли, 64 806 одужали;

• Тернопільська область – 101 випадок за добу; всього підтверджено 66 852 випадки – 1094 пацієнта померли, 59 084 одужали;

• Харківська область – 544 випадки за добу; всього діагностовано 138 407 випадків – 2849 померли, 112 276 одужали;

• Херсонська область – 125 випадків за добу; всього виявлено 31 723 випадки – 946 людей померли, 25 860 одужали;

• Хмельницька область – 166 випадків за добу; всього зафіксовано 84 510 випадків – 1659 людей померли, 71 845 одужали;

• Черкаська область – 297 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 76 259 випадків – 1074 пацієнта померли, 62 035 одужали;

• Чернівецька область – 74 випадки за добу; за весь час зафіксовано 77 566 випадків – 1682 пацієнта померли, 64 542 одужали;

• Чернігівська область – 25 випадків за добу; всього діагностовано 53 960 випадків – 1162 пацієнта померли, 42 262 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 5 травня в Україні було щеплено 24 494 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 783 812 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 5 травня:

• м. Київ – 5 608 щеплень;

• Вінницька область – 1 096 щеплень;

• Волинська область – 196 щеплень;

• Дніпропетровська область – 2 604 щеплення;

• Донецька область – 1 389 щеплень;

• Житомирська область – 442 щеплення;

• Закарпатська область – 408 щеплень;

• Запорізька область – 1 080 щеплень;

• Івано-Франківська область – 401 щеплення;

• Київська область – 1 886 щеплень;

• Кіровоградська область – 442 щеплення;

• Луганська область – 493 щеплення;

• Львівська область – 1 610 щеплень;

• Миколаївська область – 869 щеплень;

• Одеська область – 1 038 щеплень;

• Полтавська область – 76 щеплень;

• Рівненська область – 551 щеплення;

• Сумська область – 562 щеплення;

• Тернопільська область – 419 щеплень;

• Харківська область – 431 щеплення;

• Херсонська область – 460 щеплень;

• Хмельницька область – 978 щеплень;

• Черкаська область – 597 щеплень;

• Чернівецька область – 313 щеплень;

• Чернігівська область – 545 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

Станом на 5 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 519 165 людей.