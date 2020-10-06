Президент України Володимир Зеленський взяв участь в церемонії прощання з військовими офіцерами і курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом (Харківська область).

Відповідний указ опублікувано на сайті Офісу президента від 6 жовтня.

Загиблих посмертно нагородили медаллю “За військову службу Україні”.

“За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) – молодшого сержанта

Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) – солдата

Булія Ростислава Володимировича (посмертно) – солдата

Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) – солдата

Добріва Дмитра Денисовича (посмертно) – капітана

Дінця Дмитра Євгеновича (посмертно) – солдата

Дудла Артема Михайловича (посмертно) – солдата

Зібюка Костянтина Олеговича (посмертно) – солдата

Золочівського В’ячеслава Віталійовіча- солдата

Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) – прапорщика

Кишеню Богдана В’ячеславовича (посмертно) – майора

Клевцова Олександра Олександровича (посмертно) – солдата

Козаченка Олега Михайловича (посмертно) – старшого лейтенанта

Корчовского Романа Олександровича (посмертно) – старшого сержанта

Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) – солдата

Микитченка Миколу Анатолійовича (посмертно) – сержанта

Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) – старшого лейтенанта

Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) – солдата

Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) – капітана

Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) – солдата

Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) – солдата

Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) – старшого солдата

Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) – солдата

Студинського Дмитра Віталійовича (посмертно) – солдата

Хомьячука Максима Володимировича (посмертно) – солдата

Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) – солдата

Широчука Олега Миколайовича (посмертно) – прапорщика”.

Зазначимо, що церемонія прощання із загиблими відбулася на площі Свободи в центрі Харкова.

У Харківській області поховають тільки деяких загиблих. Тіла решти після церемонії відвезуть в їх рідні області.

У церемонії взяли участь Президент країни Володимир Зеленський і його дружина Олена, а також глава ОП Андрій Єрмак.

Катастрофа Ан-26

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.