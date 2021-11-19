Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Верховну Раду закласти в державний бюджет на наступний рік кошти на інженерне обладнання кордонів України з Росією та Білоруссю.

Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Фактична на сьогодні робота в інженерному облаштуванні сучасного українського кордону оцінюється і буде коштувати близько 17 мільярдів гривень на тих ділянках, про які я сказав, а саме: на кордоні з Республікою Білорусь і Російською Федерацією”, – зазначив Монастирський.

Він додав, що у державний бюджет необхідно закласти ці кошти на наступний рік для облаштування державного кордону з Республікою Білорусь і Російською Федерацією.

“Мінфін підтвердив, що вони готові виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білоруссю. Будівництво державного кордону – одне із найголовніших завдань нашої держави. Я докладаю всіх зусиль, щоб уже наступного року ці кошти було виділено”, – сказав міністр.

Він уточнив, що за ці кошти буде побудовано ділянку кордону протяжністю 1 тис. 505 км вздовж кордону з РФ і 1 тис. 84 км – вздовж кордону з Республікою Білорусь.

Монастирський також наголосив, що сьогодні урядом буде створено міжвідомчий координаційний штаб протидії кризі. Він уже розпочав свою роботу, і сьогодні буде визначено чітко його склад.

Крім того, він додав, що вже за два тижні відбудуться польові навчання спільно з Міністерством оборони для того, аби відпрацювати конкретні сценарії можливої протидії масовій навалі нелегальних мігрантів.

“Для охорони державного кордону ми будемо застосовувати тактику ешелонованого прикриття. Так, перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. Ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров’ю прикордонників та правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні передбачені законом засоби захисту, зокрема вогнепальну зброю”, – пояснив міністр.

Очільник відомства також повідомив, що МВС визначило базові райони формування резервів сил. Вони мають досягти критичних точок на самому державному кордоні у проміжку від 30 до 60 хвилин. Це той нормативний час, за який, після отримання інформації від наших розвідувальних органів, мають бути перекинуті на ту чи іншу ділянку необхідні додаткові сили та засоби.

Нагадаємо, з весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.