Міністерство охорони здоров'я хоче виділити суботу та неділю для щеплення тих, хто записався на вакцинацію проти коронавірусу через додаток "Дія".

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.

Як сповіщалося, 1 березня на порталі державних послуг “Дія” з’явився запис на вакцинацію проти COVID-19. За цей час на вакцинацію у такий спосіб записалися 532 тисячі осіб.

Очільник МОЗ Максим Степанов запропонував впровадити окремі дні (суботу та неділю) аби вакцинувати людей з онлайнової черги.

“Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що нерідко на вихідні кількість щеплень проти коронавірусу знижується. Зокрема, в деяких регіонах перестають вакцинувати зовсім. В МОЗ це пояснювали небажанням мобільних бригад виходити на роботу у вихідні дні.

Нагадаємо, в Україні процес вакцинації проти коронавірусу стартував 24 лютого. З того часу щеплення отримали 865 590 людей, з них обидві дози отримали 695 осіб.

Щеплення в Україні роблять вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.