Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського у вівторок.

Як сповіщалося, 1 березня на порталі державних послуг “Дія” з’явився запис на вакцинацію проти COVID-19. За цей час на вакцинацію у такий спосіб записалися 532 тисячі осіб.

Очільник МОЗ Максим Степанов запропонував впровадити окремі дні (суботу та неділю) аби вакцинувати людей з онлайнової черги.

“Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що нерідко на вихідні кількість щеплень проти коронавірусу знижується. Зокрема, в деяких регіонах перестають вакцинувати зовсім. В МОЗ це пояснювали небажанням мобільних бригад виходити на роботу у вихідні дні.

Нагадаємо, в Україні процес вакцинації проти коронавірусу стартував  24 лютого. З того часу щеплення отримали 865 590 людей, з них обидві дози отримали 695 осіб.

Щеплення в Україні роблять вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.