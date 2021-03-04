У Міністерстві охорони здоров'я України наполягають, що засекретили дані про вартість вакцини проти коронавірусу COVID-19, її виробників і постачальників на вимогу виробника. А розголошення може призвести до штрафів і навіть розірвання контракту.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Так, днями з’явилася інформація, що МОЗ видало наказ, згідно з яким медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19, а також про її вартість.

Цей факт підтвердила сьогодні Шаталова.

“Справді, наказ Міністерства охорони здоров’я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я областей та міста Києва, “забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19”, – заявила вона.

За словами Шаталової, така вимога “зумовлена положеннями угоди, укладеної між МОЗ та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини”.

“Оці жорсткі вимоги, що стосуються конфіденційності, є зовсім не примхою міністерства, вони ініційовані саме виробниками вакцини. І за порушення таких вимог передбачені високі штрафні санкції або навіть розірвання контрактів”, – наголосила Шаталова.

Вона додала, що такі вимоги умов конфіденційності “підписують усі країни” світу, де здійснюється централізована закупівля імунобіологічних препаратів проти COVID-19.

(На відео – з 1:25)

Варто зазначити, що в грудні минулого року в Бельгії стався інцидент: в уряді випадково розсекретили ціни, за які Євросоюз придбав вакцини проти коронавірусу.

Держсекретар з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер опублікувала у Twitter таблицю, в якій були зазначені ціни за дозу кожної вакцини та очікувані витрати країни на придбання вакцини. Ця таблиця була згодом видалена, проте на той момент уже поширилася в Мережі.

Як зазначали тоді низка видань, зокрема Politico, представники громадськості і деякі євродепутати закликали озвучити ціни на вакцини, аргументуючи це тим, що йдеться про кошти платників податків, і тому в цих питаннях потрібна більша прозорість.

Єврокомісія ж заявляла, що не може розкривати ціни на вакцини, оскільки це є комерційною таємницею.