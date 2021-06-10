Про це повідомила пресслужба Нацради з питань ТБ та радіоповідомлення.

Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави.

За словами члена Національної ради Максима Онопрієнка, Національна рада давно і прискіпливо відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу.

“Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення”, – акцентував Максим Онопрієнко.

Так, під час проведеного фахівцями регуляторного органу моніторингу програмного наповнення телеканалу “Беларусь 24” у період із 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач “Понять и обезвредить” за участі Олега Газманова; “Последний день” за участі ведучого Бориса Щербакова та “Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1” за участі Ольги Кормухіної. Популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

Окрім того, в ефірі телеканалу “Беларусь 24” зафіксовано трансляцію передачі “Панорама”. У сюжеті за 21 травня під назвою “Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси” звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону “Донбас”, який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність нашої держави від російської військової агресії (військове формування було названо “карательным батальоном”).

В іншому сюжеті за 22 травня під назвою “Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом” поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію. У цьому повідомленні звучали звинувачення щодо відмови в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій “національна меншина” та “корінний народ”. Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і вочевидь має ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Трансляція відбувалася у запису або використовувалися заздалегідь підготовлені сюжети, а отже, мовник мав можливість редакційного контролю пропонованої глядачам інформації на достовірність.

Оскільки станом на 6 червня 2021 року Республіка Білорусь не є підписантом Європейської конвенції про транскордонне мовлення і ретрансляція телепрограми “Беларусь 24” з території Республіки Білорусь здійснювалася відповідно до рішення Національної ради, то у разі ігнорування вимог Конвенції та українського законодавства Національна рада має право вжити заходів щодо запобігання або припинення таких порушень. Таким чином, регуляторний орган ухвалив рішення про вилучення телеканалу “Беларусь 24” із переліку дозволених для ретрансляції.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.