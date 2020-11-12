Нардеп Бужанський висміяв Богуцьку, яка оголосила бойкот «Епіцентру»

Нардеп від "Слуги народу" Ліза Богуцька вирішила влаштовувати бойкот вихідного дня, в тому числі "Епіцентру". Її висміяв однопартієць Максим Бужанський.

Відповідний пост Бужанський опублікував в своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада Кабінет Міністрів України запровадив жорсткий “карантин вихідного дня”.Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні матимуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Національний бренд “Епіцентр К”, що позиціонує себе як “лідер у сфері непродовольчого ритейлу”, оголосив, що не припинятиме роботу на вихідних. Про це у “Епіцентрі” повідомили жартом про “72-годинну п’ятницю”.

“Ось щоб “Епіцентрам”, як найбільшим “аптекам” країни життя медом не здавалося, я відмовляюся в вихідні щось у них купувати. Стадіон, так стадіон.

Бойкот вихідного дня”, – написала Богуцька на своїй сторінці в Facebook.

Її колега на фракції Максим Бужанський висміяв таке рішення.

“Я гадаю, що Епіцентр впаде на коліна години через дві, не пізніше. Ліза поставила їх на межу банкрутства”, – написав він.