Близько сотні активістів приїхали до державної дачі в Конча-Заспі, де мешкає президент Володимир Зеленський, аби виразити свою незгоду з ув'язненням Сергія Стерненка та Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його засудили до 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

Вирок спричинив хвилю протестів по всій країні. Учасники протестів вимагали судової реформи та звільнення очільників Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора Арсена Авакова та Ірини Венедиктової.

Попри значний суспільний резонанс, президент Володимир Зеленського впродовж цих двох тижнів так і не прокоментував справу Стерненка.

Активісти, обурені відсутністю реакції Глави держави, цього понеділка вирушили до Конча-Заспи, де мешкає Зеленський.

Метою акції, як зазначали організатори, було привернути увагу президента до двох справ: активіста Сергія Стерненка, якого, на переконання протестувальників, ув’язнили через його діяльність, і ветерана Андрія Антоненка, який перебуває за ґратами за обвинуваченням у нібито причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета вже понад рік.

“І хоч Зеленський і його оточення самі визнають, що наша судова система довела свою непридатність, вони не роблять нічого, щоб ця репресивна машина припинила відмазувати злочинців та відправляти невинуватих людей у в’язницю”, — зазначають активісти.

“Невинні ув’язнені не мають часу чекати. Антоненко, Стерненко та багато інших вже за ґратами!”, — наголошують вони.

В акції в Конча-Заспі взяли участь близько сотні людей. Активісти залишили під парканом держдачі президента напис “Волю Стерненку та Антоненку”, а також чималу кількість наліпок з гаслами проти поліційного та суддівського свавілля.

Протестувальники палили фаєри та скандували “Справедливість Стерненка — Справедливість всіх”, “Волю Антоненку, волю Стерненку” та інші гасла.

#Букви вели пряму трансляцію заходу в Facebook.