російсько-українська війна

31 травня

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00:53 Обстріл Москви дронами не можна ставити у порівняння з постійними атаками на міста України – ООН
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30 травня

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Обстріл Москви дронами не можна ставити у порівняння з постійними атаками на міста України – ООН

30 травня речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік відкинув будь-яке порівняння нападу дронів на Москву з постійними обстрілами цивільних та інфраструктури в Україні військами РФ.

Середа, 31 травня 2023, 00:53
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Джерело: Укрінформ

Відповідаючи на прохання українського кореспондента прокоментувати масовані обстріли України, Дюжаррік наголосив, що позиція Генсека ООН Антоніу Гутерреша, котрий засуджує напади на цивільну інфраструктуру, залишається незмінною.

Своєю чергою, російський журналіст закликав речника дати оцінку Генсека ООН відносно обстрілу Москви БПЛА 30 травня.

Речник повторив, що ООН засуджує атаки на цивільні об’єкти, водночас додав, що атака дронів на російську столиці не порівнюється з постійними обстрілами міст України протягом повномасштабної війни.

“Ніяк не можна порівняти напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно”, – констатував Дюжаррік.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має “законне право” захищатися і може “проектувати силу” за межі своїх кордонів.

Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.

У російському Міноборони повідомили, що вранці столицю РФ атакували 8 БпЛА і всіх їх було знищено. Водночас Telegram-канал Baza повідомив, що російську столицю атакували 25 безпілотників, три із них поцілили у багатоповерхівки. Один БпЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.

У політичній партії президента РФ Володимира Путіна “Єдина Росія” прокоментували сьогоднішню атаку БпЛА на Москву, зазначивши, що це “нова реальність”, яку “потрібно визнати”.

Натомість речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не буде коментувати ранкову атаку дронів по Москві.

Теги: атака дронів, дрони на москву, обстріл, ООН, позиція ООН

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