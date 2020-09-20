Про це повідомив вчений-хімік в ефірі телеканалу “Дождь”.
“Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі – розробці цієї речовини, якою він отруївся”, – сказав Мірзаянов.
Він заявив, що Навальний має незабаром остаточно оговтатися.
Вчений розповів, що у 1993 році спілкувався з людиною, яка пережила отруєння “Новачком”. Її симптоми були схожі на ті, які були у Навального.
Також він вважає, що для повного відновлення Навальному може знадобиться до року.
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