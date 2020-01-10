Офіс Генерального прокурора України звернувся до Канади з проханням надати всю наявну інформацію щодо катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це поінформували в прес-службі відомства.

“Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони із проханням надати наявну у канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив інформацію, яка “може свідчити про наявність у канадської сторони даних розвідувальних органів” про катастрофу літака внаслідок ураження ракетою.

Так, Трюдо наголосив, що за даними розвідслужб Канади і її союзників причиною аварії українського пасажирського літака поблизу Тегерана стало потрапляння іранської ракети класу “земля-повітря”.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.