Про це поінформували в прес-службі відомства.
“Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони із проханням надати наявну у канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ”, – йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив інформацію, яка “може свідчити про наявність у канадської сторони даних розвідувальних органів” про катастрофу літака внаслідок ураження ракетою.
Так, Трюдо наголосив, що за даними розвідслужб Канади і її союзників причиною аварії українського пасажирського літака поблизу Тегерана стало потрапляння іранської ракети класу “земля-повітря”.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про те, що літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена. Він закликав надати докази, що стосуються катастрофи.