Oman Observer, одне з провідних англомовних видань Султанату Оман, повідомило, що з оманського боку раніше не було ніяких анонсів щодо візиту на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.

Про це #Буквам повідомили в самому виданні.

“Офіційної заяви про візит президента України від оманської сторони немає. Ми також стежимо за його візитом, і це схоже на приватну відпустку + деякі зустрічі. Ми обов’язково дамо оновлену інформацію, як-тільки з’явиться офіційна заява”, – заявив журналіст видання Вінод Наїр (Vinod Nair).

Щоденне видання Oman Observer засновано у 1981 році. Зараз його головним редактором є Абдулла бін Салім аль-Шуейлі. Головний офіс Oman Observer знаходиться в районі Руві – це комерційний центр і головний діловий район Мускату (столиці Омана).

Раніше #Букви повідомляли, що засоби масової інформації Султанату Оман нічого не написали про візит Володимира Зеленського в цю країну і про його вчорашню зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.