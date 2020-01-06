Про це #Буквам повідомили в самому виданні.
“Офіційної заяви про візит президента України від оманської сторони немає. Ми також стежимо за його візитом, і це схоже на приватну відпустку + деякі зустрічі. Ми обов’язково дамо оновлену інформацію, як-тільки з’явиться офіційна заява”, – заявив журналіст видання Вінод Наїр (Vinod Nair).
Щоденне видання Oman Observer засновано у 1981 році. Зараз його головним редактором є Абдулла бін Салім аль-Шуейлі. Головний офіс Oman Observer знаходиться в районі Руві – це комерційний центр і головний діловий район Мускату (столиці Омана).
Раніше #Букви повідомляли, що засоби масової інформації Султанату Оман нічого не написали про візит Володимира Зеленського в цю країну і про його вчорашню зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.
- Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Партія “Європейська солідарність” готує запит до Офісу президента України та міністерства закордонних справ щодо поїздки президента України Володимира Зеленського в Оман.
- Прес-секретарка президента України Юлія Мендель в соцмережі Facebook видалила з друзів журналістку Марію Жартовську, яка задала питання про поїздку глави держави Володимира Зеленського в Оман.
- Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламов аль-Муршид, під час якої обговорили торгово-економічне та інвестиційне співробітництво країн.