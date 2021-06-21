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Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Партія "Громадський договір" виконувача обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна здобула перемогу на позачергових виборах до парламенту країни після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях.

Понеділок, 21 червня 2021, 12:07

Про це повідомляє вірменська Центральна виборча комісія.

Партія Пашиняна набрала 53,92% голосів виборців.

Друге місце зайняв блок “Вірменія” експрезидента Роберта Кочаряна – 21,04% голосів. На третьому місці – проросійський блок “Честь маю” колишнього президента країни Сержа Саргсяна з 5,23% голосів, але він пройшов до парламенту – для цього необхідно було подолати семивідсотковий мінімум.

Крім цього, “Квітуча Вірменія” бізнесмена Гагіка Царукяна набирає 3,96% голосів при прохідному бар’єрі для партій у п’ять відсотків.

Зазначимо, що сам Пашинян, коментуючи попередні результати парламентських виборів під час трансляції на своїй сторінці у Facebook, оголосив про “сталеву” революцію в країні.

“Народ Вірменії за три роки здійснив другу революцію. На цей раз – “сталеву”, замість “оксамитової””, – заявив Пашинян.

За його словами, перемога “Громадського договору” відновить суспільну і національну консолідацію.

Нагадаємо, наприкінці квітня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори в країні.

“Я сьогодні йду у відставку для проведення дострокових парламентських виборів 20 червня. Парламент два рази поспіль не обере нового прем’єра, після чого законодавчий орган силою закону розпуститься і будуть призначені позачергові вибори”, – сказав Пашинян.

Уряд Вірменії в повному складі також склав свої повноваження.

Політична ситуація в Вірменії загострилася після оголошення про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Опозиція країни звинуватила Нікола Пашиняна в капітуляції, а в столиці Вірменії почалися протести.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

 

Теги: Вірменія, Громадський договір, Нікол Пашинян, парламентські вибори

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