Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії

Про це повідомляє вірменська Центральна виборча комісія.
Партія Пашиняна набрала 53,92% голосів виборців.
Друге місце зайняв блок “Вірменія” експрезидента Роберта Кочаряна – 21,04% голосів. На третьому місці – проросійський блок “Честь маю” колишнього президента країни Сержа Саргсяна з 5,23% голосів, але він пройшов до парламенту – для цього необхідно було подолати семивідсотковий мінімум.
Крім цього, “Квітуча Вірменія” бізнесмена Гагіка Царукяна набирає 3,96% голосів при прохідному бар’єрі для партій у п’ять відсотків.
Зазначимо, що сам Пашинян, коментуючи попередні результати парламентських виборів під час трансляції на своїй сторінці у Facebook, оголосив про “сталеву” революцію в країні.
“Народ Вірменії за три роки здійснив другу революцію. На цей раз – “сталеву”, замість “оксамитової””, – заявив Пашинян.
За його словами, перемога “Громадського договору” відновить суспільну і національну консолідацію.
Нагадаємо, наприкінці квітня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори в країні.
“Я сьогодні йду у відставку для проведення дострокових парламентських виборів 20 червня. Парламент два рази поспіль не обере нового прем’єра, після чого законодавчий орган силою закону розпуститься і будуть призначені позачергові вибори”, – сказав Пашинян.
Уряд Вірменії в повному складі також склав свої повноваження.
Політична ситуація в Вірменії загострилася після оголошення про припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Опозиція країни звинуватила Нікола Пашиняна в капітуляції, а в столиці Вірменії почалися протести.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- 19 жовтня Генеральна прокуратура Азербайджану звинуватила збройні сили Вірменії у нападі на нафтопровід Баку-Новоросійськ. У Єревані звинувачують Баку в брехні.
- Азербайджан і Вірменія домовилися про нове гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі з півночі неділі, 18 жовтня.
- 31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.