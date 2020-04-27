Сьогодні біля Офісу Президента на Банковій у Києві активісти вимагали відправити генпрокурорку Ірину Венедіктову у відставку через "справу Гандзюк".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько 19-ї години біля будівлі Офісу Президента на вулиці Банковій пройшла акція протесту “Зеленський, вимагаємо пояснень”, присвячена завершенню розслідування та передачі справи щодо вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк. В ній взяли участь близько 100 осіб.

Під час акції розгорнули плакат “Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?”. Йдеться про голову Херсонської облради Владислава Мангера, ексголову ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Обвинуваченим у справі щодо вбивства активістки є тільки Мангер.

На думку активістів, Венедіктова діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Гандзюк та “за 40 днів розвалила справу”.

У зв’язку з цим активісти вимагали її звільнення з посади голови Офісу генпрокурора. Вони скандували “Венедіктову у відставку” та “Хто замовив Катю Гандзюк?”, а також палили фаєри.

Пізніше активісти перемістилися до будинку на вулиці Круглоуніверситетській, де, як з’ясували журналісти проекту “Схеми: корупція в деталях” наразі мешкає генпрокурорка.

Біля будинку Венедіктової активісти також палили фаєри та кричали: “Хто замовлення Катю Гандзюк?” та “Венедіктова, виходь!”.

Так і не дочекавшись зустрічі з генпрокуроркою, активісти залишили під її вікнами напис: “Тут живе подруга вбивць Гандзюк”.

Нагадаємо, в грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.