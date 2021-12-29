Міністерство національної оборони Польщі підписало контракт на постачання 100 польських військових безпілотників. Безпілотні літальні комплекси будуть оснащені електрооптичними боєголовками.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Польське радіо.

Завдяки новим безпілотникам польські військові зможуть дистанційно вести розвідку місцевості, виявляти загрози та координувати цілі.

“Щоб військо було ефективним і могло ефективно захищати нашу Батьківщину, воно мусить мати повний спектр озброєння”, – наголосив М.Блащак.

Міністр також зазначив, що БПЛА взаємодіятимуть з артилерією, зокрема, з гарматами-гаубицями “Краб”, котрі нещодавно отримали польські військові.

Разом із безпілотниками польська армія отримає матеріально-технічне забезпечення – наземні станції управління та термінали даних. Уся система отримала кодову назву Wizjer.

Поставка обладнання запланована на 2024-2027 роки.