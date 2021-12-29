Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Польське радіо.
Завдяки новим безпілотникам польські військові зможуть дистанційно вести розвідку місцевості, виявляти загрози та координувати цілі.
“Щоб військо було ефективним і могло ефективно захищати нашу Батьківщину, воно мусить мати повний спектр озброєння”, – наголосив М.Блащак.
Міністр також зазначив, що БПЛА взаємодіятимуть з артилерією, зокрема, з гарматами-гаубицями “Краб”, котрі нещодавно отримали польські військові.
Разом із безпілотниками польська армія отримає матеріально-технічне забезпечення – наземні станції управління та термінали даних. Уся система отримала кодову назву Wizjer.
Поставка обладнання запланована на 2024-2027 роки.
- Нагадаємо, влада у Білорусі доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Польщу, Литви та Латвії з літа 2021 року. Країни запровадили режим надзвичайного стану.
- При цьому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висунув Росії ультиматум щодо її подальших відносин із європейськими країнами та назвав міграційну кризу “брудною грою Кремля”.
- Раніше, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв’язати тут війну.
- До цього Олександр Лукашенко підтвердив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до ЄС, якщо Польща закриє кордон.
- Стіну на польсько-білоруському кордоні влада Польщі планує будувати у три зміни, аби якомога швидше зупинити пересування нелегалів.
- 22 листопада Берлін відхилив пропозицію Олександра Лукашенка відкрити кордони для двох тисяч мігрантів, які зараз перебувають на території Білорусі.
- 1 грудня білоруська сторона з пневматичної зброї обстріляла прожекторні щогли на польському кордоні.
- Також президент Росії Володимир Путін хотів розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.
- Коли США та їх союзники відмовилися надавати такі гарантії, посилаючись на принципи НАТО, президент РФ пригрозив, що Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Опісля Путін додав, що обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.