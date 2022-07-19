Про це повідомляє пресслужба партії.

Одночасно очільниця партії призначила Віктора Микиту тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації. Згідно із розпорядженням, він зобов’язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської обласної організації “Слуги Народу” для розв’язання питання про обрання голови організації.

Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

Шуляк зауважила, що нині в умовах повномасштабної війни з РФ, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту та укріпленню тилу, “а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками”.

За її словами, саме від регіональних організацій залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство.