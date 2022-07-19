Про це повідомляє пресслужба партії.
Одночасно очільниця партії призначила Віктора Микиту тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації. Згідно із розпорядженням, він зобов’язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської обласної організації “Слуги Народу” для розв’язання питання про обрання голови організації.
Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.
Шуляк зауважила, що нині в умовах повномасштабної війни з РФ, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту та укріпленню тилу, “а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками”.
За її словами, саме від регіональних організацій залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство.
“Відтак, маємо зміцнювати обласні організації, забезпечувати довіру до них з боку партійців, лідерів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, виборців і всіх мешканців відповідних регіонів. Війна робить вимоги жорсткішими, а оцінки — відвертішими. Репутаційна бездоганність, ефективність рішень та міцний зв’язок із людьми — такими принципами партія, що створена Президентом і делегувала монобільшість до парламенту, буде керуватися на практиці. Зокрема при ухваленні кадрових рішень”, – зазначила голова партії.
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