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Позиція Китаю щодо України «послідовна і чітка» – Сі під час зустрічі з Лукашенком

1 березня під час зустрічі з самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком президент КНР Сі Цзіньпін заявив, позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою.

Середа, 1 березня 2023, 23:34
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Про це інформує CNN.

Сі нагадав про опубліковану доповідь щодо так званого “політичного вирішення української кризи”. Та наголосив, що основна позиція Китаю полягає в сприянні “миру та переговорам”.

Ми повинні дотримуватися напрямку політичного врегулювання, відмовитися від усієї ментальності холодної війни, поважати законні інтереси безпеки всіх країн і побудувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки”.

Китайський лідер закликав залучені країни “припинити політизацію та інструменталізацію світової економіки” та вжити заходів для “завершення війни”.

Своєю чергою, Лукашенко зазначив, що Білорусь “повністю погоджується та підтримує позицію та пропозиції Китаю” з цього питання.

В оприлюдненому 24 лютого документі МЗС Китаю закликало до відновлення “мирних переговорів”, припинення односторонніх санкцій і наголосило на своєму неприйнятті використання ядерної зброї – цю позицію Сі Цзіньпін повідомив західним лідерам ще минулого року.

Китай повторив свої заклики до політичного врегулювання “конфлікту в Україні” в річницю вторгнення Росії, оскільки Пекін зазнає все більшого тиску з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників через його зростаюче партнерство з Москвою.

Раніше речниця МЗС Китаю Мао Нінь заявила, що Пекін постійно тримає зв’язок зі сторонами конфлікту, зокрема Україною. Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс стверджував, що “китайське керівництво розглядає можливість надання зброї” Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що це “добре”, що Китай бере участь у мирних зусиллях, проте зауважив, що закликатиме Пекін “тиснути на Росію”.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.

Також президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.

Китай вже кілька тижнів намагається зіграти посередницьку роль у російсько-українській війні. У своєму документі з дванадцяти пунктів, опублікованому через рік після вторгнення в Україну російських військ, Пекін чітко виступає проти будь-якого використання ядерної зброї, тоді як Путін продовжує погрожувати Заходу.

Теги: заява Сі, Китай, лукашенко, позиція Китаю, російсько-українська війна, Сі

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