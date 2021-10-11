Прем'єр-міністр Грузії стверджує, що влада не збирається повертати затриманого Міхеіла Саакашвілі назад в Україну.

Про це повідомляє грузинський канал “Перший”.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ніхто не вимагає екстрадиції Міхеіла Саакашвілі в Україну, але навіть якби таке й трапилося – колишнього президента Грузії ніхто передавати не збирається.

Глава уряду Грузії зазначив, що Міхеілу Саакашвілі доведеться просидіти у в’язниці усі шість років, на які він був засуджений. І чим раніше він це усвідомить, тим краще буде йому та його команді, зазначив прем’єр.

На запитання, чи президент помилує Саакашвілі, Іраклій Гарібашвілі відповів, що це питання закрите. Ще у перший день затримання чинний президент Грузії Зурабішвілі заявив, що помилування не буде.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

Як сповіщалося, в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеіла Саакашвілі “всіма можливостями”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

Станом на 4 жовтня Міхеіл Саакашвілі не скаржиться на умови утримання, стан його задовільний.

Однак, 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.

10 жовтня особистий лікар Міхеіла Саакашвілі розповів про хворобу колишнього президента Грузії та погіршення його стану внаслідок відмови від їжі.