Протягом минулої доби, 10 серпня, на Донбасі отримали поранення троє українських військовослужбовців. Один із поранених згодом помер у шпиталі.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби в районі проведення ООС було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, російсько-окупаційні війська:

• поблизу Водяного, що на Приазов’ї, тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю;

• з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру здійснювали обстріл населеного пункту Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння (постраждалих серед цивільного населення немає);

• у напрямку Невельського відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

• неподалік Мар’їнки обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів;

• біля селища Нью-Йорк, що в Донецькій області, двічі здійснювали обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру;

• у районі населеного пункту Катеринівка двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

• у напрямку селища Піски двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів;

• поблизу Новоолександрівки двічі обстрілювали позиції українських захисників із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

• біля Луганського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів;

• неподалік Новолуганського застосовували автоматичні станкові гранатомети.

“У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, – йдеться в повідомленні штабу.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ були повідомлені представники місії ОБСЄ.

Станом на 7:00 11 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Стягнення російських військ і загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ було поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, шо попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.