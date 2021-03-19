Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова та виступ президента Литви Гітанаса Наусєди.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, у рамках часу запитань до уряду Максим Степанов розповість “про стан виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусної хвороби COVID-19”.

Після цього перед нардепами виступить президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, який зараз перебуває з офіційним візитом у нашій країні.

В подальшому депутати продовжать розгляд правок до законопроєкту № 2194 про “земельну децентралізацію”.

До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. За три дні народні обранці встигли розглянути лише 876 із них. Усі були відхилені.

Законопроєкт передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

Також сьогодні планується позачергове засідання Верховної Ради о 13:00.

На ньому нардепи повинні розглянути зміни до графіку сесії ВР, що передбачають скасування пленарних засідань до 13 квітня.

Також планується розглянути проєкт закону про звільнення виробників вакцин від COVID-19 та усіх долучених до вакцинації медиків від відповідальності за будь-які негативні наслідки щеплень.