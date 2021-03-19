Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, у рамках часу запитань до уряду Максим Степанов розповість “про стан виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусної хвороби COVID-19”.
Після цього перед нардепами виступить президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, який зараз перебуває з офіційним візитом у нашій країні.
В подальшому депутати продовжать розгляд правок до законопроєкту № 2194 про “земельну децентралізацію”.
До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. За три дні народні обранці встигли розглянути лише 876 із них. Усі були відхилені.
Законопроєкт передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.
Також сьогодні планується позачергове засідання Верховної Ради о 13:00.
На ньому нардепи повинні розглянути зміни до графіку сесії ВР, що передбачають скасування пленарних засідань до 13 квітня.
Також планується розглянути проєкт закону про звільнення виробників вакцин від COVID-19 та усіх долучених до вакцинації медиків від відповідальності за будь-які негативні наслідки щеплень.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.