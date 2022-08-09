Наприкінці минулого місяця торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії до РФ. Співробітники європейської розвідки, які стежили за Sparta II, стверджують, що на ньому перевозили військові машини для підтримки війни РФ проти Україні.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Подорож корабля до чорноморського порту Новоросійськ підтверджує зусилля Кремля отримати ресурси для вторгнення, яке триває вже шостий місяць, оскільки лінії постачання напружені під тиском найбільшої військової кампанії в Європі з часів Другої світової війни.

У той час як Україна отримала зброю на мільярди доларів від США та Європи, щоб допомогти себе захистити, РФ повинна покладатися на власні ресурси для підтримки військ на передовій на тлі повідомлень про значні втрати. За оцінками США, десятки тисяч російських військових були вбиті, а тисячі бронетехніки знищені.

Офіційний представник США, знайомий із цією справою, зазначив, що американський уряд вважає, що РФ використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів через Чорне море, що повторює звіти європейської розвідки.

Sparta II ймовірно привезла військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує РФ, згідно з даними розвідки та супутниковими знімками 17-25 липня, опублікованими Bloomberg.

Судно помітили в Сирії з транспортними засобами в трюмі під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифікували в Новоросійську зі щонайменше 11 транспортними засобами, які воно, ймовірно, розвантажувало.

Дані морського відстеження показують, що судно, яке належить компанії, на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міністерством оборони РФ, здійснило подорож у ці дати, очевидно без перешкод з боку члена НАТО Туреччини.

Турецький посадовець пояснив Bloomberg, що торгове судно перевірятимуть лише за наявності повідомлення або підозри в порушенні. Туреччина запровадила заборону на прохід російських військових кораблів у Чорне море 26 лютого.

РФ створила величезні запаси озброєння під час десятирічної програми модернізації, яку контролював Путін, і кремлівські посадовці заперечують будь-які проблеми з поповненням. З усім тим, американські та європейські офіційні особи наголошують, що втрата великої кількості танків і бронетранспортерів змушує Москву розконсервовувати запаси старішої техніки, зокрема танки Т-62.

Є ознаки того, що Кремль також шукав додаткові ресурси для війни проти України в інших місцях, наприклад – Ірану, у якого агресор намагається придбати безпілотники.

Крім того, минулими тижнями між Вірменією та Азербайджаном загострилася напруженість через спірний регіон Нагірний Карабах на тлі спростованих Москвою повідомлень про те, що РФ скоротила миротворчі сили до 2000 військовослужбовців через відправлення в Україну. У березні США заявили, що РФ перекинула частину військ в Україну з сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії, де вона тримала тисячі солдатів з часів війни 2008 року.

Російські постачання з Сирії, ймовірно, сприяють її загальному матеріально-технічному забезпеченню, оскільки Новоросійськ використовується для поповнення баз у сусідньому Криму, анексованому Путіним у 2014 році, а звідти – до окупованих Херсонщини та Запоріжжя на півдні України.

Минулого місяця російський уряд також зробив крок до збільшення виробництва зброї, домагаючись полегшити трудове законодавство в оборонних компаніях, посилаючись на “короткострокову збільшену потребу в ремонті зброї та військової техніки”.

Водночас російські військові системи базуються на компонентах мікроелектроніки, розроблених і вироблених у США, Європі та Східній Азії, згідно з новим звітом Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, заснованому на дослідженні залишків озброєння, яке використовувалося в Україні. Тож російська армія може бути назавжди ослаблена, якщо західні уряди посилять експортний контроль, зуміють закрити таємні мережі закупівель у країні та завадять виробництву чутливих компонентів у державах, які підтримують РФ.

Та попри те, що РФ намагається зміцнити свою армію на полі бою, західна розвідка наголосила, що російські успіхи на сході України залишаються вкрай обмеженими та повільними, особливо за результатами минулого тижня.