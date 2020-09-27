Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
“Протягом 26 вересня підрозділами ГСЧС проводилися роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу і надання психологічної допомоги родичам загиблих”, – повідомили в прес-службі.
Тривають слідчі дії.
Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.
З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.
Сьогодні Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 у Харківській області.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
- Сім’ї загиблих у катастрофі АН-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.
- Слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.
- 26 вересня стало відомо, що екіпажу військового літака АН-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.