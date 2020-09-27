На місці авіакатастрофи АН-26 в районі міста Чугуєва в Харківській області завершено рятувальні роботи.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

“Протягом 26 вересня підрозділами ГСЧС проводилися роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу і надання психологічної допомоги родичам загиблих”, – повідомили в прес-службі.

Тривають слідчі дії.

Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

Сьогодні Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.