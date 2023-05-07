Росія зіштовхується з «найбільшою нестачею робочої сили за десятиліття» – британська розвідка

Звіт розвідки оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.
Центральний банк РФ опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.
Серед 1,3 мільйона осіб, які покинули країну у 2022 році, було “багато молодих і добре освічених, які працювали в галузях з високою доданою вартістю.
Зокрема у 2022 році близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників не повернулися в РФ.
“Мобілізація, історично високий рівень еміграції, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили”, – зазначили у британському відомстві.
Ці фактори, швидше за все, призведуть до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію, пояснюють експерти.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 May 2023.
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dpkV4CyZVP
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2023
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.
У березні 2023 року центробанк РФ відновив публікацію звіту щодо структури міжнародних резервів. За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.
- Економіка Європи, схоже, уникне серйозного шоку, якого боявся регіон на тлі енергетичної кризи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але середньострокові проблеми регіону, видається, виправити важче, і Європа постає перед боротьбою за збереження свого промислового ядра.
- 19 грудня міністри енергетики країн Європейського Союзу погодили встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро за МВт-год, тобто близько $2100 за тисячу куб. м.
- У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
- З 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.