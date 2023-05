Росія зіштовхується з «найбільшою нестачею робочої сили за десятиліття» – британська розвідка

Звіт розвідки оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Центральний банк РФ опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

Серед 1,3 мільйона осіб, які покинули країну у 2022 році, було “багато молодих і добре освічених, які працювали в галузях з високою доданою вартістю.

Зокрема у 2022 році близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників не повернулися в РФ.

Ці фактори, швидше за все, призведуть до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію, пояснюють експерти.

