Росія зіштовхується з «найбільшою нестачею робочої сили за десятиліття» – британська розвідка

За даними британської військової розвідки, Covid і повномасштабна війна спричинили в Росії "найгіршу нестачу робочої сили за десятиліття".

Звіт розвідки оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Центральний банк РФ опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

Серед 1,3 мільйона осіб, які покинули країну у 2022 році, було “багато молодих і добре освічених, які працювали в галузях з високою доданою вартістю.

Зокрема у 2022 році близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників не повернулися в РФ.

“Мобілізація, історично високий рівень еміграції, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили”, – зазначили у британському відомстві.

Ці фактори, швидше за все, призведуть до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію, пояснюють експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/RwUoR1noSV 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dpkV4CyZVP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2023

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.

У березні 2023 року центробанк РФ відновив публікацію звіту щодо структури міжнародних резервів. За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.