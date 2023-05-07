російсько-українська війна
21:39 Ліга арабських держав ухвалила рішення про повернення Сирії до організації
21:14 Росія зіштовхується з «найбільшою нестачею робочої сили за десятиліття» – британська розвідка
20:47 Ворог зосереджує наступальні зусилля на чотирьох напрямках, обороняється на двох – Генштаб
19:02 Під нейтральним прапором – Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань росіян та білорусів
18:44 Висловив сподівання щодо F-16 – Залужний зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу
18:20 У МОК «докладають усіх зусиль», аби повернути спортсменів з РФ та РБ до міжнародних змагань
17:59 Росіяни не можуть забезпечити Енергодар пожежниками — ЦНС
Допомагають перемагати
17:16 Порошенко передав артилеристам комплекс з трьома БПЛА Poseidon і пересувну авторемонтну майстерню
17:00 Україна почала отримувати радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу від ізраїльської компанії
16:23 Командувач Сухопутних військ відвідав захисників на передовій
15:05 «Найзаповітніша мрія»: «Укрпошта» презентувала марку до Дня захисту дітей
14:55 «Похмурий Жнець»: на коронацію Чарльза ІІІ завітав непроханий гість
14:48 Принц Гаррі одразу після коронації свого батька короля Карла III повернувся до Каліфорнії — CNN
14:43 В Україні побоюються, що контрнаступ не виправдає завищених сподівань союзників – WP
14:06 Радіти збиттю російської ракети «Кинджал» зарано, бо ЗСУ потребує більше систем ППО — речник Повітряних сил
13:24 Українська розвідка попередила, що росіяни можуть вдатись до провокацій на 9 травня
12:40 Замах на Прилєпіна: письменника-пропагандиста вивели з медикаментозної коми
12:38 Вчені встановили причину, як на Землю потрапляють метеорити з Марсу
12:01 Країни НАТО провели тренування з відстежування підводних човнів РФ – Bloomberg
11:53 Росія анонсувала проведення ходи «Безсмертний полк» у Пекіні
11:11 Російські військові завдали ракетного удару по Балаклії: 5 людей поранені
10:39 У день коронації Чарльза ІІІ поліція затримала 52 особи на протестах антимонархістів
09:55 Харківщина: російські війська атакували Вовчанськ – пошкоджено приватні житлові будинки
09:25 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 600 російських армійців
09:01 Над Києвом вночі збили російський дрон-розвідник
08:41 Дніпропетровщина: вночі росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії – є жертви
07:40 7 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Мінлива хмарність та місцями опади: прогноз погоди на 7 травня
01:03 Окупанти 8 разів завдали ударів по Нікопольщині з «Градів» та артилерії: є постраждалі

Росія зіштовхується з «найбільшою нестачею робочої сили за десятиліття» – британська розвідка

За даними британської військової розвідки, Covid і повномасштабна війна спричинили в Росії "найгіршу нестачу робочої сили за десятиліття".

Неділя, 7 травня 2023, 21:14
Підтримати

Звіт розвідки оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Центральний банк РФ опитав 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

Серед 1,3 мільйона осіб, які покинули країну у 2022 році, було “багато молодих і добре освічених, які працювали в галузях з високою доданою вартістю.

Зокрема у 2022 році близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників не повернулися в РФ.

“Мобілізація, історично високий рівень еміграції, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили”, – зазначили у британському відомстві.

Ці фактори, швидше за все, призведуть до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію, пояснюють експерти.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.

У березні 2023 року центробанк РФ відновив публікацію звіту щодо структури міжнародних резервів. За рік обсяг резервів скоротився на $42,886 млрд.

Теги: економіка в рф, економіка рф, занепад ринку праці в рф, розвідка Великої Британії

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook