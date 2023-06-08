За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора за фактом руйнування дамби Каховської ГЕС триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – екоцид та порушення законів і звичаїв війни.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, над розслідуванням працює спеціально створена міжвідомча та міжрегіональна група зі слідчих СБУ та Національної поліції. У межах досудового розслідування правоохоронці спільно з прокурорами перевіряють усі версії подій з метою встановлення обставин вчиненого злочину та винних осіб.

Загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлено ряд запитів до державних органів та служб.

Водночас проводиться фіксація місць підтоплення. Проведено огляди 5 місць подій за допомогою квадрокоптера: у зоні спостереження – 4 об’єкти критичної інфраструктури у м. Херсоні. Вони пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.

Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині р. Дніпра до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян. При цьому точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня.

Проводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація.

Наголошено, що підтоплення територій прибережної зони нижньої частини річки Дніпро може призвести до екологічної катастрофи:

через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;

різкий спад рівня води в Каховському водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджувальної системи Запорізької АЕС;

через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;

розповсюдження інфекційних захворювань;

забруднення та непридатність для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці;

масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми р. Дніпро та річок, що впадають до її русла;

руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;

затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.

“Руйнування дамб – цивільних об’єктів, що містять небезпечні сили, є воєнним злочином. Про це чітко зазначено у статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення”, – відзначили у відомстві.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.