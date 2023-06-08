Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора.
Як повідомляється, над розслідуванням працює спеціально створена міжвідомча та міжрегіональна група зі слідчих СБУ та Національної поліції. У межах досудового розслідування правоохоронці спільно з прокурорами перевіряють усі версії подій з метою встановлення обставин вчиненого злочину та винних осіб.
Загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлено ряд запитів до державних органів та служб.
Водночас проводиться фіксація місць підтоплення. Проведено огляди 5 місць подій за допомогою квадрокоптера: у зоні спостереження – 4 об’єкти критичної інфраструктури у м. Херсоні. Вони пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.
Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині р. Дніпра до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян. При цьому точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня.
Проводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація.
Наголошено, що підтоплення територій прибережної зони нижньої частини річки Дніпро може призвести до екологічної катастрофи:
- через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;
- різкий спад рівня води в Каховському водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджувальної системи Запорізької АЕС;
- через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;
- розповсюдження інфекційних захворювань;
- забруднення та непридатність для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці;
- масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми р. Дніпро та річок, що впадають до її русла;
- руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;
- затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.
“Руйнування дамб – цивільних об’єктів, що містять небезпечні сили, є воєнним злочином. Про це чітко зазначено у статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення”, – відзначили у відомстві.
ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
- На Миколаївщині внаслідок затоплення через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік. 7 червня він відмовився від евакуації.
- Херсон – єдиний обласний центр, який вдалося захопити росіянам на початку повномасштабної війни, пробув під окупацією довгих 9 місяців. 11 листопада 2022 року місто звільнили Збройні сили України. Вже 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило підтоплення 20 населених пунктів на правому березі річки Дніпро. У репортажі #Букв розповідаємо про те, як відбувається евакуація цивільних та активізацію волонтерів.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- У Міністерстві охорони здоров’я України попередили, що на дні Каховської ГЕС – яку напередодні підірвали російські окупанти – могло бути чимало небезпечних для здоров’я речовин, які можуть опинитись у криницях та відкритих водоймах затоплених населених пунктів.
- За оцінками Ізраїлю, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.