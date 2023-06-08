На Миколаївщині внаслідок затоплення через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік. 7 червня він відмовився від евакуації.

Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram.

“Через підрив окупантами Каховської ГЕС підтоплено території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад, що на Миколаївщині. Наразі маємо одну жертву – чоловік 53-х років із села Василівка, який вчора відмовився від евакуації”, — написав представник поліції.

За його словами, правоохоронці працюють у посиленому режимі. Вони на плавзасобах патрулюють території для пошуку людей, які потребують допомоги.

Начальник поліції області заявив, що ситуація перебуває на контролі. Сергій Шайхет закликав звертатись за номером 102 у разі необхідності допомоги, а також не нехтувати можливістю евакуації.

В Офісі Генерального прокурора додали, що чоловік загинув внаслідок руйнування дамби – у напівзатопленому будинку в селі Василівка Баштанського району.





У Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС загинув чоловік, який відмовився від евакуації // 3 фото

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел. Глава українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

У Миколаївській області через підрив ГЕС залило дорогу до тимчасово окупованої росіянами Кінбурнської коси. Півострів фактично відрізало від материка. Також затоплено Національний природний парк “Нижньодніпровський” та єдиний в Україні державний осетровий завод.

На правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше – на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає. Будівництво нової ГЕС може коштувати близько $1 мільярда.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

За 7 червня повідомили про трьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Станом на ранок 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.

Попри техногенну катастрофу, жодна з країн світу не направила до України рятувальників після підриву Каховської ГЕС. Водночас українські рятувальники допомагали іншим державам навіть під час війни. ООН та Червоний Хрест не відповіли на запит України про допомогу постраждалим. Проте Російський Червоний Хрест активно допомагає виплатами жителям Шебекіного (Бєлгородська область РФ).

Крім того, Twitter блокує дописи про російську агресію для іноземних користувачів, вони відображаються лише в Україні.