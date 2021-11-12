Служба безпеки України заявила, що не пропустила в українське небо літак народного депутата Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді та щодо якого запровадили санкції Ради нацбезпеки й оборони.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Як вдалося встановити СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло у РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету.

На початку 2021 року за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній – власників бізнес-джетів, якими одіозні українські політики здійснювали, в порушення законодавства, польоти до аеропортів держави-агресора.

Зазначимо, що СБУ не вказує ім’я депутата, але зазначає, що це “той депутат Верховної Ради, якого СБУ підозрює у державній зраді”.

Що відомо про справу Медведчука та Козака?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Венедіктова додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку, що слід взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

“Опозиційна платформа – За життя” назвала висування підозр Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика. Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.

20 серпня стало відомо, що розслідування у справі завершено. Матеріали справи відкрили захисту підозрюваних перед скеруванням справи до суду.

Запобіжний захід Медведчука і місцеперебування Козака

У травні Печерський суд скерував Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діяв до 9 липня.

9 липня Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутатові від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку до 7 вересня. Нардеп не погодився з цим рішенням та подав апеляцію.