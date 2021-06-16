Шмигаль оскаржує в суді припис НАЗК щодо скасування контракту з Вітренком

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису, який був винесений йому НАЗК.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва сьогодні. Зазначається, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною позовною заявою.

“Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції, датований 14 червня нинішнього року. Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі, в якості третіх осіб які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – Кабінет Міністрів України та Голову правління АТ “НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з законодавством, оскаржити припис НАЗК має прем’єр-міністр Денис Шмигаль особисто.

Раніше повідомлялося, що голова Наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Клер Споттісвуд скликає позачергове засідання наглядової ради задля обговорення питання відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов’язків голови правління компанії через припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про невідповідність його призначення Закону України “Про запобігання корупції”.

Нагадаємо, 15 червня 2021 року НАЗК оприлюднило висновки про невідповідність закону при призначенні Юрія Вітренка на посаду керівника НАК раніше, ніж через рік після завершення роботи в Міністерстві енергетики України.

Зокрема, очільник НАЗК пояснив, що відповідно до закону, протягом року після звільнення з публічної служби людина не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Це обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Новий голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року працював виконувачем обов’язки міністра енергетики. Також він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності “Нафтогазу”. Згідно з законодавством, Вітренко мав право зайняти цю посаду лише з кінця квітня 2022 року.

Своєю чергою Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено в суді.