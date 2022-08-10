Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути правозахисну неурядову організацію через звіт, в якому ЗСУ звинуватили у тому, що їхні дії начебто ставлять під загрозу життя цивільних осіб.

Про це повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet.

Як зауважив Вестберг, він є членом Amnesty International майже 60 років, однак через заяви організації про те, що ЗСУ своїми діями начебто ставлять під загрозу життя мирних українців, він вирішив залишити свою посаду.

“Я є членом (організації – ред.) вже майже шістдесят років. З важким серцем я, через заяви Amnesty щодо війни в Україні, закінчую свою довгу і плідну співпрацю”, — заявив він.

Пер Вестберг пригадав, що після заснування Amnesty International працювала над звільненням політв’язнів, однак з роками поступово, “іноді спірно”, розширювала свої повноваження.

ДОВІДКА: 4 серпня міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові начебто наражають на небезпеку мирне населення.

У МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”, а в ОПУ заявили, що шкодують, що Amnesty International дискредитує ЗСУ на рівні з Кремлем.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям РФ як держави-терориста – “це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували”.

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що вони не були долучені до підготовки заяви Amnesty International щодо звинувачень на адресу ЗСУ.

Водночас генеральна секретарка правозахисної міжнародної організації Amnesty International Агнес Калламар поскаржилась, що після публікації звіту організації зі скандальною тезою, що ЗСУ начебто наражають на небезпеку мирних українців, соцмережі організації атакували “проукраїнські тролі”.

Опісля міжнародна організація Amnesty International перепросила за “страждання та гнів”, спричинені звітом, який звинувачує українських армійців у загрозі цивільному населенню, що розлютило президента Володимира Зеленського та спровокувало відставку голови українського офісу організації в Києві.