Суд залишив під вартою музиканта та ветерана Андрія Антоненка, якого обвинувачують в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялось раніше, сьогодні, 28 вересня, в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Під час засідання троє основних присяжних, що розглядатимуть справу разом з двома професійними суддями — Оксаною Голуб та Мариною Антонюк, склали присягу.

Під час засідання захисники одного з обвинувачених, Андрія Антоненка, клопотали про зміну йому запобіжного заходу. Проте суд відмовив у задоволені клопотання.

“Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненко Андрію Сергійовичу з тримання під вартою на особисте зобов’язання залишити без задоволення”, — зачитала головуюча суддя Оксана Голуб.

Зауважимо, наразі Антоненко — єдиний обвинувачений у справі, що знаходиться під вартою. Юлії Кузьменко та Яні Дугарь обрані більш м’які запобіжні заходи.

Наступне засідання у справі відбудеться 8 жовтня о 14:30.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.