Про це він поінформував в інтерв’ю #Буквам.

За словами Стерненка, на зустрічі, на якій прозвучала ця пропозиція, були присутні: президент Володимир Зеленський, тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов.

Окрім Стерненка і адвоката Масі Найєма, також були присутні інші особи, імена яких активіст не озвучує.

За словами Стерненка, все це відбувалося “перед парламентськими виборами”.

“Це (факт зустрічі, – ред.) заперечувала Юлія Мендель, його прессекретарка. Хоча на тій зустрічі її не було. Були Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов, сам Зеленський. Не згадаю, чи ще хтось був із посадовців. Також було щонайменше 8 свідків цієї розмови, однак, окрім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу – адже ці люди не афішували цю зустріч, тож це було б не зовсім коректно. А відбувалося все перед парламентськими виборами. Зеленський казав, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є в мене охорона. А потім сказав приблизно таке: “Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Будеш допомагати країні. Ти ж проти Росії борешся”. Я був спантеличений і одразу відповіді не дав”, – зазначив Стерненко.

За словами активіста, Зеленський запропонував Баканову поговорити з ним щодо вказаної пропозиції, проте “далі цього справа не пішла”.

“Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ”, – заявив Стерненко.

Варто зазначити, що 23 лютого активіст Сергій Стерненко був засуджений до 7 років і 3 місяців ув’язнення. Після оголошення вироку він зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок, а також заявив, що той пропонував йому державну посаду.

Прессекретарка президента Юлія Мендель спростовувала слова Стерненка. Вона стверджувала, що Зеленський нібито ніколи не пропонував активісту посад.

Проте адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що особисто був присутнім на зустрічі з президентом, коли він пропонував активісту посаду.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Наприкінці березня кримінальну справу за обвинуваченням Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Після цього адвокати подали клопотання про скасування запобіжного заходу Стерненку та Демчуку.

9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.