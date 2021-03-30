Кримінальну справу за обвинуваченням активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Сергія Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“До Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, та Руслана Демчука – у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука”, – сказано в повідомленні.

Уже визначено склад колегії суддів Одеського апеляційного суду: головуючий суддя Альбіна Кадегроб, судді: Руслан Котелевський та Вадим Прібилов.

“Питання щодо відкриття провадження за вказаними апеляційними скаргами буде вирішено відповідно до положень статей 398, 399 Кримінального процесуального кодексу України”, – інформують у суді.

Відразу після призначення колегії адвокати “Міллер, юридична компанія” подали клопотання про скасування запобіжного заходу Стерненку та Демчуку.

“Апеляційна скарга від адвокатів надійшла до суду 29 березня та у цей же день розподілена на вказаних суддів. Тепер у головуючої є три дні для того, аби перевірити її на відповідність вимогам кримінального процесуального кодексу (ст. 398 КПК). Після цього судді мають ухвалити рішення про відкриття апеляційного провадження. За законом, зробити це повинні до завтра – 31 березня 2021 року”, – зазначають у компанії.

Крім того, 30 квітня адвокати подали клопотання про скасування запобіжних заходів обом засудженим. Відповідно до законодавства клопотання розглянуть впродовж 10 днів з моменту відкриття апеляційного провадження.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.