Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка пропонує Євросоюзу запровадити жорсткі санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Резолюцію підтримали 626 євродепутатів, 16 висловилися проти, а 36 утрималися.

У цьому документі Європарламент визнав примусову посадку літака Ryanair у Мінську “актом державного тероризму” та “порушенням міжнародного права”.

“Перехоплення цивільного літака є серйозним порушенням міжнародних конвенцій у галузі авіаційної безпеки та підкреслює міжнародні наслідки постійних і безперервних репресій у Білорусі для безпеки в Європі, а також недвозначно демонструє, що режим (Олександра Лукашенка, – ред.) став загрозою міжнародному миру і безпеці”, – наголошується в тексті резолюції.

На думку євродепутатів, затримання Протасевича має надіслати “залякувальний сигнал усім противникам (Олександра Лукашенка, – ред.), особливо тим, які проживають за кордоном, про те, що режим має намір переслідувати їх, і що й за кордоном вони не є в безпеці”.

Євродепутати закликали негайно звільнити Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, а також інших політв’язнів у Білорусі.

У резолюції говориться про більш ніж 34 тисячі затримань у Білорусі за участь у протестах після президентських виборів 9 серпня 2020 року, а також про понад 470 політичних в’язнів у вказаній країні, серед яких семеро неповнолітніх.

У зв’язку з цим євродепутати закликали Євросоюз посилити і розширити санкції проти режиму Лукашенка.

Зокрема, йдеться про запровадження санкцій щодо білоруських фізичних і юридичних осіб, причетних до вимушеної посадки літака Ryanair, затримання Протасевича та його дівчини. Євродепутати нагадали, що Протасевичу може загрожувати смертна кара.

Крім того, резолюція містить заклик до запровадження чергового пакету санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які брали участь або були співучасниками фальсифікації виборів у Білорусі та порушень прав людини.

“До санкційного списку повинні бути включені прокурори, судді та співробітники правоохоронних органів, які беруть участь у репресіях, так само як і агенти, що займаються дезінформацією, медіа, пропагандою, й офіційні особи, які підтримують режим, такі як Марат Марков, який брав “інтерв’ю” у Романа Протасевича”, – зазначили в Європарламенті.

Євродепутати виступили і за швидке впровадження економічних санкцій, які “повинні бути значними і мати, наскільки це можливо, негайний вплив на білоруський режим, його прихильників і економічних гравців, які підтримують режим”. Йдеться як про державні компанії, так і приватні, “контрольовані режимом або тісно пов’язані з бізнес-інтересами режиму”.

Крім того, євродепутати закликали:

• запровадити секторальні санкції проти нафтопереробного і деревообробного секторів, а також галузей з виробництва калійних добрив і сталі;

• припинити співпрацю та фінансування білоруських державних банків та обмежити кредитні лінії від міжнародних банків для дочірніх банків у Білорусі;

• розглянути питання про тимчасове відключення Білорусі від системи міжнародних банківських переказів SWIFT;

• припинити інвестиції в інфраструктуру та білоруські підприємства;

• компанії, зареєстровані в ЄС, зокрема Siemens AG, “припинити співпрацю з владою Білорусі шляхом обміну технологіями та ноу-хау”;

• активізувати зусилля щодо боротьби із значною контрабандою сигарет з Білорусі до ЄС.

Не забули євродепутати і про спорт. Зокрема, в резолюції міститься заклик до УЄФА забрати права на трансляцію матчів Євро-2020 у державної Белтелерадіокомпанії і передати їх телекомпанії “Белсат”.

Крім того, євродепутати закликали призупинити членство Білорусі в міжнародних спортивних організаціях та відсторонити країну від європейських і міжнародних турнірів, а також від Олімпійських ігор у Токіо.

Наразі ЄС запровадив санкції проти 88 фізичних осіб та семи підприємств і установ у Білорусі.