Тайвань стверджує, що Китай все ще проводить військові дії навколо острова

28 серпня у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.

Вузька Тайванська протока була частим джерелом військової напруженості з того часу, як уряд Китайської Республіки, що переміг, втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні з комуністами, які заснували Китайську Народну Республіку.

Вранці 28 серпня стало відомо, що два військових кораблі ВМС США пропливають міжнародними водами в Тайванській протоці – вперше після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Офіційні особи на умовах анонімності пояснили, що крейсери ВМС США Chancellorsville і Antietam проводять операцію, яка все ще триває. Такі операції зазвичай тривають від восьми до 12 годин і проходять під пильним наглядом китайських військових.