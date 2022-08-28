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Тайвань стверджує, що Китай все ще проводить військові дії навколо острова

28 серпня у Міністерстві оборони Тайваню заявили, що виявили 23 китайські літаки та вісім китайських кораблів, котрі маневрували навколо Тайваню в неділю, оскільки Пекін продовжує військову діяльність поблизу острова.

Понеділок, 29 серпня 2022, 00:49
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Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, йшлося про сім китайських літаків, які перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є умовною межею між двома сторонами.

Вузька Тайванська протока була частим джерелом військової напруженості з того часу, як уряд Китайської Республіки, що переміг, втік на Тайвань у 1949 році після поразки у громадянській війні з комуністами, які заснували Китайську Народну Республіку.

Вранці 28 серпня стало відомо, що два військових кораблі ВМС США пропливають міжнародними водами в Тайванській протоці – вперше після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Офіційні особи на умовах анонімності пояснили, що крейсери ВМС США Chancellorsville і Antietam проводять операцію, яка все ще триває. Такі операції зазвичай тривають від восьми до 12 годин і проходять під пильним наглядом китайських військових.

Сполучені Штати не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але за законом зобов’язані забезпечити острів засобами для самооборони.

Китай ніколи не виключав застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

Уряд Тайваню стверджує, що Китайська Народна Республіка ніколи не правила островом і тому не має права претендувати на нього, і що лише 23 мільйони людей можуть вирішувати своє майбутнє.

2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, здійснивши перший візит американського посадовця найвищого рівня за 25 років і створивши відтак напружене протистояння з Китаєм, яке може призвести до більш агресивної військової позиції останнього. Адже Китай неодноразово застерігав Пелосі від відвідин Тайваню.

Перед візитом спікерки китайські військові літаки демонстративно літали біля протоки, що відокремлює Тайвань від материкової КНР. На наступний день після візиту Пелосі Китай почав військові навчання довкола Тайваню.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю та пообіцяв застосувати силу, щоб захопити демократично керований острів, давнього партнера США.

10 серпня КНР завершила військові навчання навколо Тайваню. Утім, Китай оголосив, що має намір проводити біля острова регулярне патрулювання.

Проте вже 15 серпня китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводив навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовував повітряні та морські навчання навколо острова.

Теги: військові навчання, Китай, острів, Протистояння, США, Тайвань

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