Про це повідомляє Reuters.

“США порушили всі міжнародні права та закони, а також взяли на себе зобов’язання перед талібами в Досі (Катар), під час експлуатації цих безпілотників в Афганістані”, – йдеться в заяві талібів.

Вони закликали всі країни не порушувати урядовий устрій Афганістану.

“Ми закликаємо всі країни, особливо Сполучені Штати, ставитися до Афганістану у світлі міжнародних прав, законів та зобов’язань … для запобігання будь-яким негативним наслідкам”, – сказано в заяві.

Наразі Пентагон не прокоментував цю заяву.

8 серпня військові США завдали авіаударів по позиціях бойовиків Талібану в місті Шеберган. Вдалося ліквідувати понад 200 бойовиків.

26 серпня в Кабулі, столиці Афганістану, пролунало два вибухи. Загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Тоді Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації терактів та наказав завдати удару у відповідь.

До цього Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”. При цьому, в Пентагоні попереджали, що біля аеропорту Кабула можливі нові теракти найближчим часом.