Терористична організація "Талібан" призначила своїх представників очільниками таких важливих міністерств в афганському уряді, як Міністерство оборони, Міністерство фінансів та Міністерство внутрішніх справ.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інсайдерів серед талібів.

Про ці призначення поки ще не оголосили офіційно. При цьому, в афганських ЗМІ вже з’явилася інформація про те, що таліба Гуль Аму призначили міністром фінансів, а Садра Ібрагіма – виконувачем обов’язки міністра внутрішніх справ. Також з’явилася інформація про те, що Міністерство оборони очолив мулла Абдул Кайюм Закір, який до цього сидів в афганській в’язниці.

Інформацію про три призначення підтвердив представник “Талібану” в Кабулі. Він пояснив, що це логічний крок після того, як таліби отримали повний контроль над всіма урядовими закладами, президентським палацом та парламентом.

Тепер розглядають питання щодо призначення нових губернаторів провінцій. За однією з версій, їх обиратимуть серед найдосвідченіших командирів “Талібану”.

“Вчора ввечері відбулося кілька зустрічей в президентському палаці, ми обговорювали призначення представників “Талібану” на ключові міністерські посади, але нікого з кандидатів не затвердили й призначення не анонсували”, – розповів інший інсайдер з-поміж талібів.

Він додав, що “Талібан” наказав чиновникам середньої урядової ланки в Міністерстві фінансів та Центрального банку повернутися до виконання своїх обов’язків.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, що 17 серпня ісламістський рух “Талібан” оголосив амністію для урядовців Афганістану. Ба більше, бойовики також закликали жінок приєднуватися до нового уряду.

Однак наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану разом з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.