В Організації об'єднаних націй (ООН) закликали країни, які межують з Афганістаном, не закривати свої кордони та приймати афганських громадян, що намагаються втекти.

Про це повідомляє ВВС.

Кількість мирних афганських жителів, які намагаються втекти з країни через активний наступ талібів, щодня збільшується. Щодня це тисячі громадян.

Частина з них приїжджає до Кабула, столицю Афганістану, вважаючи місто “останнім безпечним притулком”.

У Світовій продовольчій програмі повідомили, що в Афганістані “гострий брак” продовольства й попередили про можливу гуманітарну катастрофу.

Афганська режисерка Сахра Карімі розповіла, що, на її думку, “світ відвернувся від Афганістану” і вона переймається через повернення “темних часів”. У 1990-х роках, коли Афганістан був під владою Талібану, жінок змушували носити паранджу, забороняли навчатися дівчаткам старше 10 років, часто проводили жорстокі публічні покарання, зокрема — публічні страти.

Багато з тих, хто хоче отримати прихисток у Кабулі, сплять на вулицях. За даними організації “Врятуйте дітей”, лише за останніх кілька днів 72 тисячі дітей втекли до афганської столиці.

Бойовики радикального ісламістського руху “Талібан” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення скерувати до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабула (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.