У Черкаській області протягом п'яти днів поспіль не роблять жодного щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ України та апарату Ради національної безпеки та оборони України.

Так, востаннє щеплення в області робили 9 квітня (були вакциновані 50 людей).

Водночас 10, 11, 12, 13 та 14 квітня в регіоні не зробили жодного щеплення проти COVID-19.

Черкаська область стала єдиним регіоном, де останнім часом, протягом кількох днів поспіль, не здійснювалася COVID-вакцинація.

Наприклад, у неділю, 11 квітня, щеплення також не робили в Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях, а 13 квітня – в Київській області. Проте в інші дні в цих регіонах вакцинація здійснювалася.

Варто зазначити, що в Черкаській облдержадміністрації ще 12 квітня повідомляли, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield.

“Черкаська область отримала 16 200 доз вакцини CoviShield проти COVID-19. Наразі залишок вакцини становить 0 доз”, – зазначалося в повідомленні.

14 квітня область отримала 4720 доз китайської вакцини CoronaVac. Вакцинацію обіцяють продовжити сьогодні.

Від початку кампанії з вакцинації в області щепили 16 198 осіб.

Варто зазначити, що на початку квітня в Київській області кілька днів поспіль нікого не вакцинували проти коронавірусу.