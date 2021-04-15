Про це свідчать дані МОЗ України та апарату Ради національної безпеки та оборони України.
Так, востаннє щеплення в області робили 9 квітня (були вакциновані 50 людей).
Водночас 10, 11, 12, 13 та 14 квітня в регіоні не зробили жодного щеплення проти COVID-19.
Черкаська область стала єдиним регіоном, де останнім часом, протягом кількох днів поспіль, не здійснювалася COVID-вакцинація.
Наприклад, у неділю, 11 квітня, щеплення також не робили в Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях, а 13 квітня – в Київській області. Проте в інші дні в цих регіонах вакцинація здійснювалася.
Варто зазначити, що в Черкаській облдержадміністрації ще 12 квітня повідомляли, що в області не залишилося жодної дози вакцини Covishield.
“Черкаська область отримала 16 200 доз вакцини CoviShield проти COVID-19. Наразі залишок вакцини становить 0 доз”, – зазначалося в повідомленні.
14 квітня область отримала 4720 доз китайської вакцини CoronaVac. Вакцинацію обіцяють продовжити сьогодні.
Від початку кампанії з вакцинації в області щепили 16 198 осіб.
Варто зазначити, що на початку квітня в Київській області кілька днів поспіль нікого не вакцинували проти коронавірусу.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.