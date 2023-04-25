25 квітня колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що світ, ймовірно, "стоїть на порозі нової світової війни, і ризики ядерного протистояння зростають".

Про це інформує Reuters.

На конференції у Москві соратник Путіна наголосив, що “світ хворий і, ймовірно, стоїть на порозі нової світової війни”.

Він сказав, що така нова світова “війна не є неминучою”, проте “ризики ядерного протистояння зростають” і є більш серйозними, ніж занепокоєння щодо зміни клімату.

Своєю чергою, Путін каже, що “світ чекає найнебезпечніше десятиліття” з часів Другої світової війни. Він розглядає війну проти України як екзистенціальну боротьбу з Заходом і заявляє, що Росія “використовуватиме всі доступні засоби для захисту” від будь-кого.

Сполучені Штати та союзники засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну як прояв імперських амбіцій росіян. Україна пообіцяла воювати, доки всі російські війська не виведуть з її території. Також посадовці переконані, що російська риторика відносно ядерної війни має на меті залякати Захід і змусити його припинити військову допомогу.

Читайте також: Путін готує росіян до «вічної війни» із Заходом – The Guardian

Водночас західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати “усі інструменти, які в нього залишилися”, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.

Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила 17 квітня, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не піде “на все” і не збільшить рівень військової підтримки.

Раніше заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив ракетним ударом по Гаазі у разі суду над Путіним, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд.

Окрім цього, Медведєв почав погрожувати Південній Кореї після повідомлення про те, що Сеул, ймовірно, відправить зброю в Україну.

Вже 23 квітня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із зернової угоди у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Натомість 24 квітня на засіданні Ради Безпеки всесвітньої організації під головуванням глави МЗС РФ Сергія Лаврова Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш різко розкритикував дії російської влади, що продовжує війну проти України. Він наголосив, що “напруженість між великими державами досягла історичного максимуму”.