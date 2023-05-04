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У Туреччині попередили, що доля «зернового коридору» повністю залежить від майбутніх переговорів

У випадку, якщо 5 травня Україні та Росії не вдасться досягнути домовленостей щодо "чорноморської угоди", "зерновий коридор" може припинити своє існування через два тижні.

Четвер, 4 травня 2023, 15:33
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Про це йдеться в матеріалі CNN Turk.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у п’ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі для переговорів про подовження термінів “зернової ініціативи”.

Як повідомляється, у випадку невдалого результату переговорів, відвантаження зерна можуть бути зупинені вже 18 травня.

“Якщо зустріч не матиме позитивного фіналу, відвантаження зерна можуть припинитися 18 травня. За відсутності задовільного результату щодо продовження термінів дії “зернової угоди” можуть виникнути досить серйозні проблеми зі світовими поставками продовольства”, – наголосив прессекретар президента Туреччини.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах планували взяти участь усі сторони.

Нагадаємо, що 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Медведєв поскаржився та висловив переконання, що, на його думку, ідея тотальної заборони експорту товарів до РФ “за умовчанням прекрасна тим, що передбачає також зустрічне скорочення імпорту товарів” за найбільш чутливими для G7 категоріями.

Крім того, Дмитро Медведєв почав погрожувати, що у разі введення таких обмежень, для європейських країн нібито “скінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують”.

Водночас голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодних рухів. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.

Теги: війна, зернова ініціатива, зернова угода, Зерновий коридор, зустріч, Міноборони, підтримка України, російсько-українська війна, Стамбул, терміни, Туреччина, Хулусі Акар

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