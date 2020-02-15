Адвокат, партнер "Алексєєв, Боярчуков і партнери" Олександр Ткачук вважає низькими шанси президента Володимира Зеленського виграти суд у програми "Схеми" щодо спростування інформації про його зустріч з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим в Омані.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту #Букв.

Ткачук зазначив, що складно давати юридичну оцінку, не бачачи самого позову і не знаючи, що конкретно в даному випадку Зеленський вважає недостовірною інформацією.

“Виходячи з того що я чув, з юридичної точки зору я оцінюю шанси як дуже низькі. Тому що в тому, як журналісти програми “Схеми” подавали цю інформацію і в тому, як вони її підносили, фактичних тверджень не було. Припущення, які висловлювалися тим чи іншим кореспондентом, журналістом, якоюсь людиною не можна спростовувати”, – сказав він.

“Тому що людина висловлює умовно свою точку зору, думку, базуючись на якихось фактах, обставин, які йому відомі. Тобто так само, як і якісь критичні судження не можна спростовувати, тим більше це робота журналіста”, – пояснив він.

На думку Ткачука, історія з судом безперспективна.

“Ймовірно в майбутньому з’явиться сам текст позову, і буде зрозуміло що саме вони просять спростувати, яку інформацію вони просять визнати недостовірною. Але на сьогодні те, що я чув, це з юридичної точки зору слабка позиція”, – додав він.

“Наскільки я розумію, інформацію про пересування літака можна перевірити ще раз. Для цього є спеціальний додаток і з великою часткою ймовірності журналісти скажуть, що будували свої припущення виходячи з його даних. І все, що вони сказали, з урахуванням всіх обставин, що можливо мала місце ця зустріч. Але можливо – це припущення, а припущення – це не твердження, його спростовувати не можна”, – резюмував адвокат.

Напередодні в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.

Також Офіс президента України заявив, що подає до суду на програму “Схеми” з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.

Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.