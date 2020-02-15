Про це він сказав в коментарі кореспонденту #Букв.
Ткачук зазначив, що складно давати юридичну оцінку, не бачачи самого позову і не знаючи, що конкретно в даному випадку Зеленський вважає недостовірною інформацією.
“Виходячи з того що я чув, з юридичної точки зору я оцінюю шанси як дуже низькі. Тому що в тому, як журналісти програми “Схеми” подавали цю інформацію і в тому, як вони її підносили, фактичних тверджень не було. Припущення, які висловлювалися тим чи іншим кореспондентом, журналістом, якоюсь людиною не можна спростовувати”, – сказав він.
“Тому що людина висловлює умовно свою точку зору, думку, базуючись на якихось фактах, обставин, які йому відомі. Тобто так само, як і якісь критичні судження не можна спростовувати, тим більше це робота журналіста”, – пояснив він.
На думку Ткачука, історія з судом безперспективна.
“Ймовірно в майбутньому з’явиться сам текст позову, і буде зрозуміло що саме вони просять спростувати, яку інформацію вони просять визнати недостовірною. Але на сьогодні те, що я чув, це з юридичної точки зору слабка позиція”, – додав він.
“Наскільки я розумію, інформацію про пересування літака можна перевірити ще раз. Для цього є спеціальний додаток і з великою часткою ймовірності журналісти скажуть, що будували свої припущення виходячи з його даних. І все, що вони сказали, з урахуванням всіх обставин, що можливо мала місце ця зустріч. Але можливо – це припущення, а припущення – це не твердження, його спростовувати не можна”, – резюмував адвокат.
Напередодні в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.
Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.
Також Офіс президента України заявив, що подає до суду на програму “Схеми” з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.
Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.
- 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти. А у МЗС України заявляли, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на “підтримку позитивної динаміки” у відносинах між країнами.