Український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які проходять у Токіо (Японія).

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Українець виступає у куміте до 75 кг.

На груповому етапі Горуна переміг господаря змагань Кена Нісімуру (2:1), американця Томаса Скотта (2:1), у нічию звів сутичку з угорцем Габором Харшпатакі (0:0) та поступився Абдаллі Абделазізу з Єгипту (1:4).

У півфінальному поєдинку Горуна не зміг подолати італійця Луіджи Буса (0:3). Проте вже виходом у півфінал українець гарантував собі місце на олімпійському п’єдесталі, завоювавши бронзову нагороду.

Варто зазначити, що здобута Горуною нагорода є свого роду історичною, оскільки такий вид спорту, як карате, цього року вперше представлений на Олімпійських іграх.

“Карате дебютує в олімпійській програмі на цих Іграх. І кожна медаль здобута, у Токіо, відкриває нову сторінку в літописі цього виду спорту”, – зазначили в НОК.