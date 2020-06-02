Співробітники Facebook планують провести віртуальний страйк в знак протесту проти рішення гендиректора Марка Цукерберга не реагувати на пости президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN Business.

Віртуальний страйк полягає в тому, що деякі співробітники не вийдуть на роботу, а відділ кадрів не має права враховувати це при нарахуванні заробітної плати.

У Facebook зазначили, що деякі публікації Трампа суперечливі, а сам американський лідер використовує соціальну мережу, як платформу для підбурювання до насилля та поширення дезінформації. Вони заявили, що це неприпустимо, незалежно від того, ким є автор.

“Ми усвідомлюємо біль, яку відчувають наші співгромадян. Ми закликаємо співробітників говорити відкрито, коли вони не згодні з керівництвом”, – зазначили співробітники соцмережі.

Цукерберг зі свого боку заявив, що усвідомлює, що Facebook потрібно зробити більше, щоб підтримувати рівність і безпеку на платформі.

Зокрема, проти рішення Цукерберга відкрито виступив менеджер по дизайну Джейсон Стірман, зазначивши, що не існує “нейтральної расистської позиції”.

Керівник відділу розробки пристроїв на порталі Facebook Ендрю Кроу заявив, що також не згоден з позицією керівництва і готовий цьому протидіяти.

За інформацією інсайдерів, в кінці минулого тижня у Трампа і Цукерберга відбулася телефонна розмова, в результаті якої, як передбачається, вони прийшли до консенсусу.

Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.