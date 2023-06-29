В ЄС розглянуть можливість відправки військових місій до України в межах гарантій безпеки – FT

Лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.

Джерело: Financial Times

ЄС готується запропонувати “майбутні гарантії безпеки” Україні, оскільки лідери блоку прагнуть узгодити довгострокові зобов’язання стосовно Києва на тлі зростання нестабільності в Росії та закріплених бойових ліній на фронті.

Дискусії відносно обіцянки, включеної до проєкту висновків саміту лідерів ЄС 29 червня, відбуваються в той момент, коли певний прогрес контрнаступу України та наслідки спроби заколоту ПВК “Вагнер” проти Кремля спонукають столиці переглянути, які рівні підтримки необхідні Києву.

Зауважується, що лідери візьмуть на себе зобов’язання продовжувати фінансувати постачання озброєння Україні через Європейський фонд миру.

Окрім цього, вони зобов’яжуться розширити ініціативу ЄС щодо навчання українських армійців, а також розглянуть можливість військових місій ЄС в Україні, якщо умови для цього будуть визнані відповідними і такий крок буде погоджений усіма членами, зазначило джерело видання.

Франція та Німеччина разом із Великою Британією та США очолили зусилля стосовно узгодження двосторонніх домовленостей, що забезпечить Україну довгостроковим фінансуванням, військовими постачаннями, навчанням і розвідувальною інформацією, аби допомогти відбити повномасштабне вторгнення Росії та захистити від майбутньої агресії.

Запропонована декларація ЄС, розроблена Францією, спрямована на “дуже чіткий політичний сигнал” Україні та Росії, за словами одного дипломата, який брав участь у дискусіях. За словами іншого посадовця, це також розглядається як гарантія того, що блок має зацікавленість у ширшій системі безпеки, розробленій для захисту України, і не залишається на стороні НАТО під керівництвом США.

Водночас пропозиція зустріла опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, нейтральних держав блоку, які хочуть ясності щодо того, що саме передбачатимуть такі “зобов’язання”.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.