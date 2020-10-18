В Ірані завтра стартує другий раунд перемовин щодо катастрофи МАУ

Covid-19 Україна

оновлено 18.10.2020 о 22:01

Всього:

298872(+5231)

Хворіють:

167888(+5231)

Вилікувались:

125377(+1264)

Померло:

5607(+90)

22:58 Netflix назвав найпопулярніший дебютний серіал 2020 року
22:26 Бойовики з гранатомету обстріляли околиці Авдіївки
21:28 Репер 50 Cent стане продюсером фільмів жахів
20:27 У Києві сталася стрілянина біля кафе: є поранений
19:25 «ЄС» подає до суду на Труханова за намір перейменувати проспект Небесної Сотні в Одесі
18:57 Мер окупованої Ялти Іван Імгрунт помер від COVID-19
18:24 «Щоб всі подавилися від заздрощів»: Бужанський поскаржився на бронхіт і проблему купити маску
17:57 У Сумах ціла родина йде на вибори від різних партій
17:24 На Одещині невідомі побили журналіста під час зйомок репортажу
16:29 Британський військовий експерт Грант звернувся до Авакова: справу проти Антоненка потрібно закрити
16:10 «Не заздри, лох»: нардеп Дубінський обізвав журналіста через фото свого авто
15:50 Бенксі визнав, що «Дівчинка з обручем» — це його робота
15:39 «Ідеш в бан»: співробітниця Мінцифри обговорювала програш Ломаченка
14:24 МВС Білорусі заявило, що вчора на опозиційних мітингах затримали 58 осіб
13:00 У ЗСУ за добу 91 випадок зараження коронавірусом
12:36 Гору Піп Іван засипало снігом
12:10 Трамп назвав Макрона «прем’єр-міністром»
11:39 У США пройшов жіночий марш проти переобрання Трампа
11:27 У Києві за минулу добу зареєстрували 453 хворих на коронавірус
10:41 Понад 75% померлих від COVID-19 – люди, старші 60 років, – голова МОЗ
09:59 18 жовтня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
09:56 Сьогодні SpaceX запустить 14 місію Starlink
09:18 18 жовтня в Україні без опадів
09:03 На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим тиші — штаб ООС
08:14 Netflix знімає фільм про білоруські протести
07:55 Прем'єр-міністр Хорватії отримав лист з невідомим порошком та погрозами
01:16 У США створили реалістичного робота-дельфіна: він зможе замінити тварин у неволі
00:28 Coca-Cola припинить випуск свого першого дієтичного газованого напою: рішення прискорила пандемія

17 жовтня

23:49 Італійка кілька місяців підмішувала транквілізатори в каву колеги, щоб «зберегти роботу»

В Ірані завтра стартує другий раунд перемовин щодо катастрофи МАУ

У понеділок, 19 жовтня, у Тегерані стартує другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.

Неділя, 18 жовтня 2020, 23:28

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, передає іранське агентство MEHR.

Переговори будуть проводитися до середи, 21 жовтня.

За словами Бахарванда, в рамках другого раунду переговорів відбудуться три технічні наради, які проводитиме Іранська організація цивільної авіації.

Друга частина переговорів стосуватиметься судових питань, а третя – юридичних, пов’язаних з сумою компенсації родинам жертв катастрофи.

  • 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
  • Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
  • Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої ​​відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.
Теги: авіакатастрофа, Іран, літак МАУ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись