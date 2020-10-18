В Ірані завтра стартує другий раунд перемовин щодо катастрофи МАУ

У понеділок, 19 жовтня, у Тегерані стартує другий раунд переговорів щодо катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, передає іранське агентство MEHR.

Переговори будуть проводитися до середи, 21 жовтня.

За словами Бахарванда, в рамках другого раунду переговорів відбудуться три технічні наради, які проводитиме Іранська організація цивільної авіації.

Друга частина переговорів стосуватиметься судових питань, а третя – юридичних, пов’язаних з сумою компенсації родинам жертв катастрофи.