В Ірані завтра стартує другий раунд перемовин щодо катастрофи МАУ

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, передає іранське агентство MEHR.
Переговори будуть проводитися до середи, 21 жовтня.
За словами Бахарванда, в рамках другого раунду переговорів відбудуться три технічні наради, які проводитиме Іранська організація цивільної авіації.
Друга частина переговорів стосуватиметься судових питань, а третя – юридичних, пов’язаних з сумою компенсації родинам жертв катастрофи.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.