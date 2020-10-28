У середу, 28 жовтня, урядова комісія назвала причини авіакатастрофи Ан-26, в результаті якої загинули курсанти. В ході розслідування вдалося встановити декілька причин трагедії.

Про це повідомив голова комісії, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні Кабміну.

За словами Уруського, посадові особи Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба не здійснювали дієвий контроль за організацією польотів, що стало однією з головних причин авіакатастрофи.

Повідомляється, що причиною трагедії стала також недостатня професійна підготовка членів екіпажу до надзвичайних ситуацій під час польотів. Уруський зазначив, що екіпаж виконував конвеєром шостий політ. Літак практично не робив зупинок на злітній смузі після чергового польоту.

Технічні фактори, які призвели до аварії літака Ан-26:

відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна;

екіпаж не вирівняв тягу лівого та правого двигуна;

випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку;

несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова зниження;

штучне створення несиметричності тяги головної установки;

неусунення ковзання.

Всі зібрані матеріали будуть передані правоохоронним органам, які здійснюють досудове розслідування. Найближчим часом Олег Уруський проведе спеціальний брифінг з метою детального озвучення результатів урядової перевірки.

Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

Сьогодні Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.