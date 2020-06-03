Трансляцію акції протесту вела українська журналістка Катерина Лісунова.
Як повідомлялося раніше, протягом останніх декількох днів в США та за їх межами проходять масові акції протесту, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліцейськими. У зв’язку з масовими заворушеннями, викликаними акціями протестів, у Вашингтоні та Нью-Йорку було введено комендантську годину. Вже вдень у вівторок на вулицях Нью-Йорку протести поновилися.
Один з мирних маршів протесту пройшов в окрузі Манхеттен. Протестувальники рухалися від Департаменту поліції міста в напрямку невеликої вулиці Уолл-стріт в нижній частині Манхеттену, де розташована Нью-Йоркська фондова біржа. Основним гаслом маршу було: “Black lives matter” (“Життя темношкірих важливі”).
У мирному марші взяли участь кілька тисяч осіб. Серед них були люди з різних кольором шкіри.
За дотриманням правопорядку стежили десятки поліцейських. Вони оточили всі перехрестя та контролювали, щоб учасники протесту рухалися сформованою колоною.
За словами Лісунової, наразі протести в США поділилися на “денні” (мирні) і “нічні” (з погромами і масовими заворушеннями).
“Вдень на вулиці виходять багато людей, насправді добрих, приємних людей різних національностей, різних професій. Днем люди марширують з вимогами, з мирними настроями. […] Саме ввечері, іноді під ранок, починаються погроми, але цю частину протестів не можна виділяти як основну”, — зазначила журналістка.
Незважаючи на те, що денні протести — мирні, на адресу співробітників поліції протестувальники все одно викрикують провокаційні гасла (наприклад, “Як вимовити расизм по буквах? N – Y – P – D [New York City Police Department])”, і нецензурну лайку, деякі демонструють непристойні жести.
У той час як тисячі протестувальників рухалися вулицями міста, городяни, що не брали участь в протестах, спостерігали за ними з вікон та балконів. Протестувальники періодично зупинялися та скандували їм: “Join us!” (“Приєднуйтесь до нас!”).
Peaceful protests for #GeorgeFloyd in Manhattan, NY on 14 Street marching East towards Union Square chanting "Don't Shoot, Hands Up" & "No Justice, No Peace!" #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DnCIyTKOUY
— Serial Tweeper🕷 (@serialTweeper) June 2, 2020
У міру просування протестуювальників вулицями міста кількість присутніх співробітників поліції зростала. Це викликало негайну реакцію у мітингувальників.
Організатори акції закликали протестувальників не провокувати співробітників поліції та поводитися мирно.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.