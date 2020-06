Трансляцію акції протесту вела українська журналістка Катерина Лісунова.

Як повідомлялося раніше, протягом останніх декількох днів в США та за їх межами проходять масові акції протесту, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліцейськими. У зв’язку з масовими заворушеннями, викликаними акціями протестів, у Вашингтоні та Нью-Йорку було введено комендантську годину. Вже вдень у вівторок на вулицях Нью-Йорку протести поновилися.

Один з мирних маршів протесту пройшов в окрузі Манхеттен. Протестувальники рухалися від Департаменту поліції міста в напрямку невеликої вулиці Уолл-стріт в нижній частині Манхеттену, де розташована Нью-Йоркська фондова біржа. Основним гаслом маршу було: “Black lives matter” (“Життя темношкірих важливі”).

У мирному марші взяли участь кілька тисяч осіб. Серед них були люди з різних кольором шкіри.

За дотриманням правопорядку стежили десятки поліцейських. Вони оточили всі перехрестя та контролювали, щоб учасники протесту рухалися сформованою колоною.

За словами Лісунової, наразі протести в США поділилися на “денні” (мирні) і “нічні” (з погромами і масовими заворушеннями).

Незважаючи на те, що денні протести — мирні, на адресу співробітників поліції протестувальники все одно викрикують провокаційні гасла (наприклад, “Як вимовити расизм по буквах? N – Y – P – D [New York City Police Department])”, і нецензурну лайку, деякі демонструють непристойні жести.

У той час як тисячі протестувальників рухалися вулицями міста, городяни, що не брали участь в протестах, спостерігали за ними з вікон та балконів. Протестувальники періодично зупинялися та скандували їм: “Join us!” (“Приєднуйтесь до нас!”).

Peaceful protests for #GeorgeFloyd in Manhattan, NY on 14 Street marching East towards Union Square chanting "Don't Shoot, Hands Up" & "No Justice, No Peace!" #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DnCIyTKOUY

— Serial Tweeper🕷 (@serialTweeper) June 2, 2020