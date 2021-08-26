Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті ОБСЄ.

Коментарі Рібейро послідували за рішеннями Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до кількох фізичних та юридичних осіб, через що було заборонено доступ до різних інформаційних агентств, зокрема до порталів “Страна”, “Ведомости” і “Московский комсомолец”.

“Хоча Україна має законне право на захист своєї національної безпеки, влада повинна знайти збалансований і пропорційний підхід у вирішенні проблем, пов’язаних із засобами масової інформації, рішення, яке збереже плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації і різноманітність думок. Свобода ЗМІ залежить від здорового та конкурентного середовища … Будь-які санкції щодо ЗМІ повинні піддаватися ретельній перевірці та супроводжуватися ефективними процесуальними гарантіями для запобігання неправомірного втручання”, – сказала Рібейро.

Нагадаємо, що 20 серпня РНБО ухвалила рішення про запровадження стосовно кількох фізичних і юридичних осіб санкцій, через які було заборонено доступ до сайту “Страна.ua” та російських видань “Ведомости” та “Московский комсомолец”.

Також РНБО вирішила застосувати санкції стосовно медіаменеджера Ігоря Гужви, який, як вважається, контролює сайт “Страна.ua”, блогера Анатолія Шарія та пов’язаних із ними фізичних та юридичних осіб.

Варто зазначити, що напередодні РНБО схвалила санкції щодо народного депутата Андрія Деркача (який уже перебуває під санкціями США через сприяння російському втручанню в американські вибори президента). Проте відповідний указ поки не оприлюднений на сайті президента.