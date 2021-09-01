Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Йдеться про афганських біженців, які зараз в Пакистані й просять притулку в ПАР.
В департаменті міжнародних відносин та партнерства ПАР пояснили, що не можуть прийняти афганців, оскільки в країні вже й так багато біженців.
Також в ПАР порадили афганцям залишатися в Пакистані.
У Радбезі ООН ухвалили резолюцію, закликавши “Талібан” дозволити афганцям, які хочуть поїхати з країни, зробити це.
У Великій Британії запропонували афганцям, які допомагали їх військовим під час 20-річної війни, право на постійне місце проживання. Для цього афганці, які вже залишили країну, мають подати спеціальну заявку (послуга безплатна).
Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану.
- Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.