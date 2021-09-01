Уряд Південно-Африканської Республіки відмовився приймати біженців з Афганістану, оскільки їх в країні вже багато.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про афганських біженців, які зараз в Пакистані й просять притулку в ПАР.

В департаменті міжнародних відносин та партнерства ПАР пояснили, що не можуть прийняти афганців, оскільки в країні вже й так багато біженців.

Також в ПАР порадили афганцям залишатися в Пакистані.

У Радбезі ООН ухвалили резолюцію, закликавши “Талібан” дозволити афганцям, які хочуть поїхати з країни, зробити це.

У Великій Британії запропонували афганцям, які допомагали їх військовим під час 20-річної війни, право на постійне місце проживання. Для цього афганці, які вже залишили країну, мають подати спеціальну заявку (послуга безплатна).

Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня.