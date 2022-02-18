Ведучий каналу "Наш" Артем Никифоров розповів, що працевлаштувався на канал "Рада" "під прикриттям", аби з'ясувати причини запровадження санкцій проти телеканалу Євгена Мураєва.

Про це він повідомив в етері телеканалу “НАШ” на YouTube.

Як стверджує ведучий, для цього він опублікував допис у Facebook, що нібито звільняється з каналу “Наш” і розіслав резюме на державні канали.

Никифоров назвав це справжнім “журналістським розслідуванням”, не зазначивши, скільки часу йому вдалося “попрацювати” на парламентському телеканалі.

На співбесіді телеканалу “Рада”, за словами Никифорова, йому сказали, що санкції проти каналу “Наш” були введені для того, щоб “вибити його з ефіру, і зайти на російськомовних глядачів півдня, сходу та центру України”.

І все це для того, щоб замість каналу “Наш” запустити державні провладні канали”, – зазначає ведучий.

За словами Никифорова, на телеканалі присутня цензура та “чорний список гостей”, також нібито керівництво одразу зауважує, що “президента Володимира Зеленського треба любити, а нелояльних депутатів пускати до Офісу Президента не можна”.

Як зауважив журналіст Юрій Смирнов, Никифоров справді вийшов у денний етер, де намагався ставити провокативні запитання, пов’язані із санкціями проти мовника Мураєва. Він написав, що ведучі телеканалу “Рада” майже завжди самі готуються до етерів та можуть ставити запитання, які придумали самостійно.