Про це він повідомив в етері телеканалу “НАШ” на YouTube.
Як стверджує ведучий, для цього він опублікував допис у Facebook, що нібито звільняється з каналу “Наш” і розіслав резюме на державні канали.
Никифоров назвав це справжнім “журналістським розслідуванням”, не зазначивши, скільки часу йому вдалося “попрацювати” на парламентському телеканалі.
На співбесіді телеканалу “Рада”, за словами Никифорова, йому сказали, що санкції проти каналу “Наш” були введені для того, щоб “вибити його з ефіру, і зайти на російськомовних глядачів півдня, сходу та центру України”.
І все це для того, щоб замість каналу “Наш” запустити державні провладні канали”, – зазначає ведучий.
За словами Никифорова, на телеканалі присутня цензура та “чорний список гостей”, також нібито керівництво одразу зауважує, що “президента Володимира Зеленського треба любити, а нелояльних депутатів пускати до Офісу Президента не можна”.
Як зауважив журналіст Юрій Смирнов, Никифоров справді вийшов у денний етер, де намагався ставити провокативні запитання, пов’язані із санкціями проти мовника Мураєва. Він написав, що ведучі телеканалу “Рада” майже завжди самі готуються до етерів та можуть ставити запитання, які придумали самостійно.
Скоріше за все Нікіфоров поставив запитання від себе, дуже тонко натякаючи на закритий телеканал “НАШ”, який начебто був “голосом України” для окупованих територій. Під час наступного включення студії (приблизно через годину) Нікіфорова вже не було. Керівництво каналу очевидно зрозуміло, що Нікіфоров – засланий козачок. І, о несподіванка! Через декілька годин Нікіфоров виходить в ефір телеканалу “НАШ” і заявляє, що провів “журналістське розслідування”, – наголошує Смирнов.
- Нагадаємо, що 12 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалу “НАШ”.
- Варто зазначити, що державний канал “Рада” заплатив 9 мільйонів гривень приватній компанії за знімання новин та програм для каналу.
- Як повідомлялось раніше, на створення творчої концепції графіки та студії каналу “Рада” з бюджету витратили 15 мільйонів гривень.
- Раніше в етері каналу “Рада” Петро Порошенко заявив, що 320 мільйонів гривень виділені каналу з держбюджету незаконно.
- Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що Кабінет Міністрів передав каналу “Рада” ще 13 мільйонів гривень.
- Оновлений телеканал “Рада” окрім скандалу з Ангелою Меркель встиг потрапити ще у кілька гучних історій — в етері каналу протестувальників у Казахстані гостя назвала “терористами”, а слова співчуття спікера Верховної Ради у зв’язку зі смертю смерті голови Європарламенту Давіда Сассолі візуально оформили у такий спосіб, що глядачі сприйняли це як оголошення про раптову смерть самого Руслана Стефанчука.
- Також співробітницю державного телеканалу “Рада” звільнили з роботи після її антиукраїнських висловлювань. На відео, опублікованому громадською організацією “Невідомий патріот”, Поліна Шишкіна розказує про ненависть до української мови та висловлює невдоволення “дизайном” синьо-жовтого прапора.