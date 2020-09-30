Уряд Грузії готовий надати Азербайджану та Вірменії платформу для діалогу для вирішення конфлікту у Нагірному Карабасі.

Відповідна заява прем’єр-міністра Георгія Гахарії опублікована на сайті уряду Грузії.

Прем’єр наголосив, що Грузія “має добросусідські відносини з обома країнами, Азербайджаном і Вірменією”, а подальша ескалація ситуації “вкрай негативно позначиться на безпеці всього регіону”.

Він закликав співголів Мінської групи ОБСЄ і міжнародних учасників “максимально використовувати наявні можливості для припинення ескалації і відновлення діалогу”.

Також Гахарія запропонував надати платформи для діалогу між країнами.

“Ми зацікавлені в якнайшвидшому встановленні миру в регіоні. Грузія готова у будь-який спосіб сприяти цьому процесу, зокрема провівши зустріч представників сторін конфлікту в Тбілісі з метою проведення діалогу”, — йдеться в заяві.

Раніше Канада запропонувала стати посередником у конфлікті між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах: що відбувається?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.